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Göztepe taraftarı kan verdi, formayı kaptı - Son Dakika

Göztepe taraftarı kan verdi, formayı kaptı

06.11.2021 16:07
Göztepe taraftarı kan verdi, formayı kaptı

- Göztepe taraftarı kan verdi, formayı kaptı Göztepe, Kızılay ve Göztepeli taraftarlar iş birliğinde pandemide azalan kan bağışını teşvik etmek amacıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

- Göztepe taraftarı kan verdi, formayı kaptı

İZMİR - Göztepe, Kızılay ve Göztepeli taraftarlar iş birliğinde pandemide azalan kan bağışını teşvik etmek amacıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanyada kan bağışı yapan taraftarlara Göztepe forması hediye edildi.

Göztepe Spor Kulübü, Türk Kızılay İzmir Şubesi ve Kenar Mahalle Taraftarlar Derneği, pandemi döneminde azalan bağışını artırmak ve teşvik etmek amacıyla kan bağışı kampanyası düzenledi. Konak ilçesinin Gültepe semtinde bulunan Gültepe Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Göztepe Spor Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, Türk Kızılay İzmir Şubesi Başkanı Kerem Baykalmış ve çok sayıda taraftar katıldı. Etkinliğe katılan taraftarlar, kan bağışı yapmalarının ardından hediye Göztepe formalarını aldı.

Kerem Baykalmış: "Muhtemelen İzmir'de yapılan en büyük kan bağışı etkinliği oldu"

Etkinlikte konuşan Türk Kızılay İzmir Şubesi Başkanı Kerem Baykalmış, çok farklı bir etkinliğe imza attıklarını belirterek, "İhtiyaç sahibi insanlarımızın kan ihtiyacını karşılamak üzere Göztepe Spor Kulübü'müz ve taraftar dernekleriyle bir araya gelerek Kızılay Haftası'nda bir farkındalık oluşturmak için Gültepe'de bağışçılarımızla beraberiz. Özellikle Göztepe taraftar gruplarına bir çağrıya çıkmıştık. Vermiş oldukları bağışlar sonucunda kendilerine lisanslı formaların hediye edileceğini söylemiştik. Böylelikle hem oluşturduğumuz farkındalık hem de hiç kan vermeyen vatandaşlarımızı Kızılay ile tanıştırmak adına bir araya geldik. Bugün taraftar grupları da bu çağrımıza karşılık verdi. Muhtemelen İzmir'de yapılan en büyük kan bağışı etkinliği oldu. Çok ciddi bir teveccüh var. Bizlere destek veren vatandaşlarımıza, belediyelerimize, milletvekillerimize, siyasi partilerimize ve bizleri yalnız bırakmayan polis teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Güzel bir etkinlik oldu. İnşallah bunların devamı gelecek" dedi.

Talat Papatya: "Böyle bir organizasyonda yer aldığımız için mutluyum"

Göztepe Spor Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya ise kan bağışı etkinliğine katılan herkese teşekkür ederek, "Göztepe Spor Kulübü ve Kızılay iş birliğinde dördüncü senemizde bu tür etkinlikleri yapıyoruz. Her geçen gün görüyorum artarak katlanan bir ilgi var. Çok mutluyum. Daha önce Marmaris yangını ve İzmir depremi gibi birçok afetlerde Kızılay ile iş birliğinde bulunduk. Bunun çok olumlu dönüşlerini de aldık. Göztepe taraftarı da takımlarını iyi günde, kötü günde destekliyorlar. Kızılay'ın misyonuyla da çok örtüşüyor. Kızılay da iyi günde, kötü günde ihtiyaç sahiplerinin yanında. Böyle bir organizasyonda yer aldığımız için mutluyum" diye konuştu.

Göztepe taraftarı kan verdi, formayı kaptı
Göztepe taraftarı kan verdi, formayı kaptı
Göztepe taraftarı kan verdi, formayı kaptı
Göztepe taraftarı kan verdi, formayı kaptı
Göztepe taraftarı kan verdi, formayı kaptı
Göztepe taraftarı kan verdi, formayı kaptı
Göztepe taraftarı kan verdi, formayı kaptı
Göztepe taraftarı kan verdi, formayı kaptı

Kan Bağışı, Kızılay, Göztepe, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Göztepe taraftarı kan verdi, formayı kaptı - Son Dakika Spor


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