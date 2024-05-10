Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde ikinci gün tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde ikinci gün tamamlandı

Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde grekoromen stilde ve kadınlarda müsabakalar yapıldı. Kadınlar 62 kiloda Nesrin Baş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı. Milli güreşçi Zeynep Yetgil ise yarı finalde mağlup oldu ve üçüncülük müsabakalarına çıkacak. Elvira Kamaloğlu ise çeyrek finalde elendi. Günün sonunda kadınlar kategorisinde 50, 53, 57, 62, 68 ve 76 kiloda sporcular Paris 2024'e kota aldı. Grekoromen stilde ise 60, 67, 77, 87, 97 ve 130 kiloda sporcular Paris 2024 için kota aldı. Organizasyon yarın serbest stil müsabakalarıyla devam edecek.

10.05.2024 23:09
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Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde ikinci gün tamamlandı.

Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde grekoromen stilde ve kadınlarda müsabakalar yapıldı.

Kadınlar 62 kiloda Venezuelalı Astrid Paola Montero Chirinos'u 10-6 mağlup eden Nesrin Baş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Milli güreşçi Zeynep Yetgil ise kadınlar 53 kilo yarı finalinde Moğol Khulan Batkhuyag'a 8-3 mağlup oldu. Zeynep, olimpiyatlara gidebilmek için yarın üçüncülük müsabakalarına çıkacak.

Elvira Kamaloğlu ise çeyrek finalde kadınlar 57 kiloda Ukraynalı Alina Akobiia'ya 10-4 yenilerek turnuvadan elendi.

Günün sonunda kadınlar kategorisinde şu isimler Paris 2024'e kota aldı:

50 kilo:

Son Hyang Kim (Kuzey Kore), Anastasia Blayvas (Almanya)

53 kilo:

Mariana Dragutan (Moldova), Khulan Batkhuyag (Moğolistan)

57 kilo:

Olga Khoroshavtseva (Bağımsız), Giulla Oliveira (Brezilya)

62 kilo:

Kriszta Tunde Incze (Romanya), Nesrin Baş (Türkiye)

68 kilo:

Nisha Nisha (Hindistan), Feng Zhou (Çin)

76 kilo:

Yuliana Vasileva Yaneva (Bulgaristan), Catalina Axente (Romanya)

Grekoromen stilde ise en iyi üçüncü müsabakalarının ardından 60 kiloda Sırp Georgij Tibilov, 67 kiloda Mısırlı Mohamed İbrahim Elsayed, 77 kiloda Macar Zoltan Levai, 87 kiloda Polonyalı Arkadiusz Kulynycz, 97 kiloda Kırgız Uzur Dzhuzupbekov ve 130 kiloda bağımsız sporcu Pavel Hlinchuk, Paris 2024 için kota aldı.

Organizasyon, yarın serbest stil müsabakalarıyla ve kadınların üçüncülük maçlarıyla devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde ikinci gün tamamlandı - Son Dakika

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