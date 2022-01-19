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GZT Giresunspor maçından notlar - Son Dakika

GZT Giresunspor maçından notlar

19.01.2022 20:16
GZT Giresunspor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22'nci haftasında 50 puanla lider Trabzonspor, 35 puanla ligin 14'üncü sırasındaki GZT Giresunspor ile karşılaştı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22'nci haftasında 50 puanla lider Trabzonspor, 35 puanla ligin 14'üncü sırasındaki GZT Giresunspor ile karşılaştı. Karadeniz derbisinin yaşandığı maçta Covid-19 vakaları ve sakatlıklar nedeniyle değişen kadrolar dikkat çekti.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayan mücadelede Alper Ulusoy düdük çaldı. Ulusoy'un yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlendi.

GİRESUNSPOR 45 YIL SONRA TRABZON'DASüper Lig tarihinde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 7 karşılaşmada Trabzonspor'un 3, GZT Giresunspor'un 1 galibiyeti bulunurken 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekipleri arasında sezonun 3'üncü haftasında oynanan karşılaşma 1-0'lık skorla Trabzonspor'un galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor, Trabzonspor ile Süper Lig'de karşılaşmak için 45 yıl aranın ardından Trabzon'a geldi.AVCI 61'İNCİ MAÇINDA CEZALIDemir Grup Sivasspor maçında sahaya girdiği gerekçesiyle kırmızı kart gören teknik direktör Abdullah Avcı, bu akşam bordo mavili takımın başında çıkacak olduğu 61'inci maçında kulübede olamadı. Antrenör Orhan Ak, GZT Giresunspor karşısında Avcı'nın yerine bordo mavili takımı yönetti. 10 Kasım 2020'de Trabzonspor'da göreve gelen Abdullah Avcı, bordo mavili ekibin başında bu akşam ki karşılaşmayı tribünlerden izlemek zorunda kaldı.TRABZONSPOR'DA 7 EKSİKLider Trabzonspor, Covid-19 vakaları ve sakatlıklar nedeniyle bu akşam GZT Giresunspor karşısına sahaya önemli oyuncularından yoksun olarak çıktı. Bordo-mavililerde milli takım kampında bulunan Kouassi, Covid-19 testleri pozitif çıkan Nwakaeme ve Koita, sakatlıktan çıkan Djaniny ve Trondsen ile sakatlığı bulunan Gervinho kadroda yer almadı. Bordo mavililerde ayrıca geçen hafta oynanan Demir Grup Sivasspor maçı sırasında ağrı hissettiği için oyundan çıkan Marek Hamsik de bu akşam GZT Giresunspor karşısında forma giyemedi. Covid-19 hastalığını atlatan Manolis Siopis ise bu akşam yedek kulübesinde yer aldı.ÇOTANAK'TA EKSİK KADRO Misafir ekip Giresunspor'da sakatlığı bulunan Emre Taşdemir ve Erol Can ile kadro dışı Sankhare bu akşam Trabzon deplasmanında sahada yer alamadı. Kart cezalısı olan Pelupessy, Afrika Kupası'nda ülkelerini temsil eden Traore ve Doukara da Trabzonspor'a karşı forma giyemedi.VİSCA, BORDO MAVİLİ FORMA İLE İLK KEZ MEDİCAL PARK'TA Trabzonspor'da devre arasının önemli transferlerinden Edin Visca bu akşam Medical Park Stadyumu'nda bordo-mavili forma ile ilk maçına çıktı. Bordo mavili formayı ilk kez Sivas deplasmanında giyen Visca, GZT Giresunspor karşılaşmasında taraftarlarla buluştu. Medipol Başakşehir formasını giydiği dönemde ligde 4 gol ve 9 asisti bulunan Visca bugün dalya yapmak için mücadele edecek.KART SINIRINDAKİ OYUNCULAREv sahibi ekip Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Bakasetas ile yedek kulübesinde bulunan Yusuf Erdoğan kart sınırında bulunuyor. Futbolcular, bu akşam kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak Galatasaray deplasmanında forma giyemeyecek.Misafir takım GZT Giresunspor'da Aziz Behich, Sergio ve Shapi Suleymanov kart sınırında yer alıyor. Bu üç oyuncu Trabzonspor karşılaşmasında kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında takımlarını yalnız bırakacak.SOĞUK HAVAYA RAĞMEN TARAFTAR İLGİSİ

Soğuk hava şartlarının etkili olduğu Trabzon'da 1 haftadır aralıklarla süren kar yağışı gün içerisinde etkisini azalttı. Bordo mavili taraftarlar, hava sıcaklığı 3 derece olmasına rağmen takımlarını desteklemek için tribünlerdeki yerini aldı. Trabzonspor-GZT Giresunspor karşılaşmasının biletleri yüzde 78 oranında satıldı. Toplam 38 bin 742 adet bilet satışa çıkarken 30 binden fazla taraftar takımlarının yanında olmak için maça ilgi gösterdi.


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Spor Toto Süper Lig, Ahmet Çalık, Trabzonspor, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor GZT Giresunspor maçından notlar - Son Dakika Spor


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