Süper Lig'de 9. hafta heyecanı

Süper Lig'de 9. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Süper Lig'de milli aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam edecek. Ligin 9. haftasının açılış maçında Başakşehir evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Haftanın önemli müsabakasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Galatasaray ise Konyaspor'u ağırlayacak. Hafta Alanyaspor - Kayserispor ve Hatayspor - Gaziantep FK müsabakaları ile sona erecek.
Süper Lig'de 9. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş
16 Ekim Cumartesi
13.30 GZT Giresunspor - Çaykur Rizespor
16.00 DG Sivasspor - FT Antalyaspor
19.00 Adana Demirspor - ÖK Yeni Malatyaspor
17 Ekim Pazar
13.30 Kasımpaşa - Göztepe
16.00 Galatasaray - İH Konyaspor
16.00 Altay - Fatih Karagümrük
19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe
18 Ekim Pazartesi
20.00 A. Alanyaspor - Y. Kayserispor
20.00 A. Hatayspor - Gaziantep FK - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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