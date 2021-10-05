Trabzonspor'da savunma ve hücum sanatı

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un takım savunmasındaki başarısı ön plana çıkarken, bu sezon ise hücum hattındaki zenginliği ile rakiplerine üstünlük sağlıyor. Hem hücum hattında, hem de savunmada birlikte hareket eden bir takım oluşturmayı hedefleyen Teknik Direktör Abdullah Avcı, Süper Lig'de geride kalan 8 haftada bu hedef doğrultusunda önemli bir mesafe kat etti.

Süper Lig'de, bu sezon en az gol yiyen dört takım arasında yer alan Trabzonspor'da gol yeme oranı yarı yarıya düştü. Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon Abdullah Avcı'nın görevde olmadığı ilk 8 haftalık bölümde 10 gol atıp 15 gol yerken, eksi 5 averaja sahipti. Bu sezon ise 16 gol buldu ve ağlarında 8 gol görerek, artı 8 averajla yoluna devam ediyor.

10 Kasım 2020'de göreve gelen Abdullah Avcı ile birlikte ligde büyük bir çıkışa geçen Trabzonspor, bu sezon ise şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak ilk sırada yer alıyor. Geçtiğimiz sezon büyük bir gelişim ortaya koyan bordo-mavililerde, takım savunması ön plana çıkmıştı. 13 maçta kalesini gole kapatan bordo-mavililer, 17. sıradan gelip ligi 4. sırada tamamlamıştı.

Savunmada ve hücumda denge

Geçtiğimiz sezon takım savunmasıyla ön plana çıkan Trabzonspor, bu sezon hücum hattında pozisyon zenginliği ile dikkat çekiyor. Hem hücumda hem de savunmada birlikte hareket eden bir takım oluşturmayı hedefleyen Teknik Direktör Abdullah Avcı, Süper Lig'in 8. haftası geride kalırken, bu hedef doğrultusunda gün geçtikçe taşları yerine koyuyor. Karadeniz ekibi, bu sezon ligde 16 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü. Bordo-mavililer, 2 maçta kalesini gole kapatırken, 6 müsabakada ise bunu başaramadı.

Konyaspor ve Alanyaspor örneği

İH Konyaspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında Trabzonspor'un hem savunmadaki hem de hücum hattındaki etkisi ön plana çıktı. Bordo-mavili takım, iki maçta da 10 kişi mücadele etmesine rağmen sahadan beraberliklerle ayrıldı.

6 oyuncu 16 takımdan daha fazla gol attı

Trabzonspor'da bu sezon 6 oyuncu golle tanıştı. Bordo-mavililerin gol yollarındaki etkili isimleri Bakasetas (5), Nwakaeme (4), Cornelius (3), Gervinho (1), Djaniny (1) ve Hamsık (1), Süper Lig'de mücadele eden 16 takımdan daha fazla gol attılar. Bordo-mavililerin gol ayakları 15 gol bulurken, 1 golü ise rakip oyuncu kendi kalesine atmıştı.

Ligde Fenrebahçe ve Konyaspor 12 gol, Altay 15, Karagümrük ve Adana Demirspor 14, Galatasaray 13, Kayserispor ve Gaziantepspor 10, Sivasspor 11, Antalyaspor, Başakşehir ve Kasımpaşa 8 gol, Malatyaspor ve Göztepe 7, Çaykur Rizespor 6, Giresunspor 3 gol kaydetti. - TRABZON