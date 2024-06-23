Hakan Çalhanoğlu: "Çekya maçına odaklanıp, inşallah grup etabını geçeceğiz"

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A Milli Futbol Takımı'nda kaptan Hakan Çalhanoğlu, Portekiz karşısında istediklerini oyunu sahaya koyamadıklarını ancak Çekya karşısında alınacak galibiyet ya da beraberlikle gruptan çıkacaklarına inandığını söyledi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında dün akşam BVB Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Portekiz'e 3-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda kaptan Hakan Çalhanoğlu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"İnşallah grup etabını geçeceğiz"

Portekiz müsabakasını değerlendirerek sözlerine başlayan Hakan, "Burada beraber başladık, beraber bitireceğiz. Dünkü maçtan sonra her şey daha zor oluyor. Ama dünyanın sonu değil. Bizlerin baştan beri gruptan çıkma hedefimiz vardı. Hala da bu hedefimiz var. İstediğimiz sonucu alamadık. Her şey bitmedi. Önümüzde Çekya maçı var. Galibiyet ya da beraberlik yetiyor. Bizim takım buna inanıyor. Maçta istemediğimiz şeyler, şansızlıklar oldu. Futbolda olan şeyler. Futbolda hem kazanıyor hem de kaybediyorsun. Önemli olan takımın hala inanması. Biz dünkü maçı konuştuk sonrasında. Önümüze bakacağız ki bakmak zorundayız. Fazla günümüz yok. Çekya maçına odaklanıp, inşallah grup etabını geçeceğiz" cümlelerine yer verdi.

'Kulüp takımında gösterdiği performansla milli takımda gösterdiği performans aynı değil şeklinde eleştiriler alıyorsun. Bu seni nasıl etkiliyor?' sorusunu Hakan Çalhanoğlu, "Futbolda olan şeyler bunlar. İster istemez eleştiriler gelecek. Ben performansımdan memnunum. Orada yaptıklarımı burada da yapıyorum. Hocanın isteklerini karşılamaya çalışıyorum. Konu aslında ben değilim, milli takım. Biz burada ay-yıldız için savaşıyor, gayret gösteriyor, çabalıyoruz. En çok eleştiriyi ben alıyorum. Ben bunları dinlemiyorum, dinlemiş olsam buralara kadar gelemezdim. Milli takıma konsantreyim. Kendime iyi bakıyorum. İstatistiklere girmek istemiyorum. Bir tarafta milli takım analiz yaparken bir taraftan da Inter analizi yapıyor. Sahada çok koşan, mücadele eden ama istediği sonuçlara alamayan bir Hakan var. İnsan bazen ister istemez duygusal oluyor. Ben her zaman takım arkadaşlarımın iyi olmasını istiyorum. Hocanın kararı oynatır, oynatmaz. Oynarsam mücadelemi veririm, oynamazsam da takım için buradayım. Eleştiri her zaman olacak. Türkiye'de gelen eleştiri ile Almanya ya İtalya'da karşılaşmadım. Ben 30 yaşına kolay kolay gelmedim. Hep kendime bakarak, iyi beslenerek performansımı en iyi şekilde sergilemeye çalıştım ve çaba gösterdim" diye cevaplandırdı.

"Gereken analizleri yaptık"

Hırvatistan ve Almanya gibi güçlü takımlara karşı elde edilen galibiyetlerden sonra yaşanan performans düşüklüğünün nedenlerine değinen 30 yaşındaki futbolcu, şöyle devam etti:

"Her oyuncunun kaç maç yaptığını tam bilmiyorum. Biri 15 diğeri, 40 maç oynuyor, oyuncuya göre değişiyor. Bu genel anlamda milli takımda vardı. Bu konuda gelişmemiz gerekiyor. Bunun farkındayız. İster istemez oluyor futbolda. Geliştirmemiz gereken bir konu. Oyundan kopmamak, düşmemek gerekiyor. 1-0 ya da 2-0'ken devam etmemiz gerekiyor. Daha güçlü olmamız gerekiyor. Takımda ilk kez oynayan oyuncular da var. Daha çok gelişecekler. Biz gereken analizleri yaptık. Bu konuda çok üstüne koymamız gerekiyor."

"Türkler olarak biz genelde duygusal insanlarız"

Türk milletinin genel anlamda duygusal olduğuna da vurgu yapan kırmızı-beyazlı takımın kaptanı, "Portekiz güçlü bir takım. Kaliteli bir kadroya sahipler. İspanya ve Almanya gibi takımlar favori. Portekiz'i yenebilir miydik, yenebilirdik. Geride olduğumuz zaman oyundan düşüyoruz, konsantrasyonumuz bozuluyor. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Bazen statta bile birbirimizi duyamıyoruz. Samet ile Altay'ın olayı oldu. Biz saha içinde konuşuyoruz ama duyulmuyor. Bu şanssızlık olabilir. Önemli olan bunu ayağa kaldırmak. Burada ben diye bir şey yok. Biz. Beraber kazanır, beraber kaybederiz. Yolun sonu değil. Çekya maçı zor olacak. Hazırlık maçında onları yendik şimdi farklı bir takımla sahaya çıkacaklar. Ben inanıyorum ki gol yollarında devam edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

"Biz görevimizi yapacağız"

Çalhanoğlu, 26 Haziran Çarşamba günü oynanacak grubun son maçı olan Çekya mücadelesi hakkında ise şunları aktardı:

"Kazanınca her şey daha kolay. Kaybedince karakter meselesine giriyor. Bizler her zaman sizlere saygı duyuyoruz. Hocanın aklında bir stratejisi vardır. Nasıl çıkacağız, nasıl oynayacağız. Bunu ben söyleyemem. Diri, güçlü bir Çekya gördüm, Portekiz maçında da iyi oynadılar. Ben oyuncu olarak fazla bir şey söylemem. Hocanın dediklerine ayak uydurmamız gerekiyor. Biz görevimizi yapacağız."

"Hocanın kararına saygı duymamız gerekiyor"

Milli takımda ileri uçta Cenk Tosun'un forma giymesinin hücuma yönelik ataklarda kendisini nasıl etkilediğiyle ilgili de Hakan Çalhanoğlu, "Cenk ile yıllardır formayı paylaştım. Oynamasını tabii ki isterim ama hocanın kararına saygı duymamız gerekiyor. Bu sadece Montella için geçerli değil, her hoca için geçerli. Ben 6 numarada olduğum için ona biraz uzak olmuş olurum. Onun koşularını biliyorum. Ceza sahası içinde Türkiye'deki en tehlikeli oyuncu. Sonuç hocaya kalıyor. Kararı hoca veriyor" şeklinde konuştu.

"Arda Güler kasığından sakatlık geçirdi ve o yüzden oynamadı"

Kaptan Hakan Çalhanoğlu, "A Milli Futbol Takımı'nın 19 yaşındaki yıldızı Arda Güler'in, Portekiz maçından önce antrenmanda kasığından bir sakatlık yaşadığını açıkladı. Hakan, "Arda bizim için çok değerli. Herkes çok değerli. Bazen siz idmanlarda ne olduğunu takım içinde ne olduğunu, Arda'nın sakatlığını bilmiyorsunuz. Bu konuda hocayı korumam lazım. Arda kasığından sakatlık geçirdi. O yüzünden oynamadı. Yoksa oynayacaktı. Konuşarak o kararı verdiler. 20 dakika için hazırlandı Arda. Hoca bunu dışarıya yansıtmadı. Hep takımın içinde kalan bir şey" dedi.

"Bazı oyuncular 2-3 günde bir oynamaya alışkın değiller"

Fiziksel olarak 2-3 günde bir maç oynamanın zorluğuna dikkat çeken Hakan, "Bilmediğiniz çok şey var. Bazı oyuncular 2-3 günde bir oynamaya alışkın değiller. Dinlenmeleri lazım. Hoca her oyuncuyla görüşüp, değerlendiriyor" diye konuştu.

"Umuyorum ki taraftarımız aynı desteği verir"

Hakan Çalhanoğlu, tek amaçlarının Türk milletini mutlu etmek olduğunu sözlerine ekledi. Tecrübeli oyuncu "Biz hep zoru başardık. Deplasmanda Hırvatistan'ı yendik, lider çıktık. İzlanda maçında Selçuk ağabey attı. Biz buna alışığız, yeni bir şey değil. Bunu başaracağımıza inanıyorum ve güveniyorum. Umuyorum ki taraftarımız aynı desteği verir. Biz sadece taraftarımızı değil, sizleri de mutlu etmek istiyoruz. Herkes başarı görmek istiyor. Biz de bunu için çalışıyoruz. Bizim amacımız da ülkemizin mutluluğu. Daha iyi takım olarak sahaya çıkıp, kazanırız inşallah. Kazandığımızda herkes bizi gökyüzüne kadar çıkarıyor. Kaybettiğimizde de aşırı eleştiri alıyoruz. Bazı oyuncular bunlarla karşılaşamıyor. Özellikle Cenk ile ben bu konuda tecrübeliyiz. İsmail henüz yeni ama o da tecrübeli. Daha güçlü olmamız gerekiyor. Kulak asmayacağız" şeklinde konuştu.

"Toptan kaçmıyorum, sorumluluk alıyorum"

10 numaralı formayı giydiği için futbolseverlerin hangi mevkide oynadığına dair kafa karışıklığı yaşadığının hatırlatılması üzerine ise Hakan, "Ben iki maçta da hem hücum hem de daha fazla defansta yardım ettim. Dün bütün ikili mücadeleleri kazandım. Burada yaptıklarımı Inter'de de yapıyoruz. Yaptıklarımı Inter'de de yapıyorum. Orası daha rahat geliyor. Yıllardır orada oynuyorum. Burada bazen zaman istiyor. Aynı takım arkadaşlarınla oynamadığın için bazen farklı oluyor. Olumlu ya da olumsuz istedikleri gibi görüyorlar. 6 numaraya geçtim. Toptan kaçmıyorum, sorumluluk alıyorum, top almaya çalışıyorum. Eleştiri geliyor özellikle eski mili futbolculardan geliyor. Ben onları Allah'a havale ediyorum. Ben kendime bakıyorum" açıklamasını yaptı.

"Yaptığımız şeylerin hepsini idmanda çalışıyoruz"

Kırmızı-beyazlı futbolcu, A Milli Takım'da orta sahada beraber oynadığı arkadaşlarının zaman zaman değişmesiyle alakalı da şunları belirtti:

"Her zaman oyuncu değişikliği olabiliyor. Farklı oluyor her şey. Herkesin kendine göre bir oyun karakteri var. Ayak uydurmam gerekiyor. Bazen anlaşmamız oluyor. Ben ona fazla takılmıyorum. Bu benim düşüncem. Benden kaynaklanmıyor. Yaptığımız şeylerin hepsini idmanda çalışıyoruz. Her şey gösteriyor. Bunu bazen sahada uygulayamıyoruz. Bazen arada soru işaretleri oluyor. Onu yaparsak takım anlamında da daha iyi oluruz." - HANNOVER