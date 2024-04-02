Spor

- Hasan Arat: "Yönetimler, denetlenebilir hale geldiğinde Türk futbolu kurtulabilir"

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat:

"Semih meselesi Beşiktaş'ın kırmızı çizgisidir"

"Türk spor tarihindeki en enteresan olayları yaşadık"

"TFF tüzüğünün ve spor yasasının gözden geçirilmesi lazım"

"Kulüpler Birliği'nin tüzük olarak hiçbir yaptırım gücü yok"

"Beşiktaş'ın ilkelerinden taviz vermeyeceğiz"

İSTANBUL - Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, medya mensupları ile buluştuğu iftar yemeği programında yaptığı açıklamada, "Yönetimler, denetlenebilir hale geldiğinde Türk futbolu kurtulabilir" dedi. Başkan Arat, A Milli Takım'a çağırılan fakat sonrasında Ümit Milli Takım'a gönderilen genç oyuncu Semih Kılıçsoy hakkında ise, "Semih meselesi Beşiktaş'ın kırmızı çizgisidir" dedi.

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar'ın organize ettiği, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri ve medya mensuplarının katıldığı iftar programı düzenlendi. Toplantıda Başkan Hasan Arat, iftar yemeğinin yenmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türk futbolunun sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirten Arat, "Türkiye Futbol Federasyonunun her zaman çok adaylı bir seçime gitmesi gerektiği görüşündeyiz. Kurulların da seçimle gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kurullar seçimle geldiği takdirde daha farklı davranacaklardır. Kurullar bağımsız olmadığı müddetçe Türk sporu bu sıkıntıları yaşamaya devam eder. Kavgacı bir tutum içinde değiliz. Yol gösteriyoruz. Görev geldiğimizden bu yana 4 ay boyunca Türk spor tarihindeki en enteresan olayları yaşadık. Hakem tokatlandı, takım sahadan çekildi, taraftarlar sahaya indi, VAR kayıtları dramatik bir şekilde açıklandı. Bunlara tepkisiz kalamazsınız. Beşiktaş, kendi duruşu çerçevesinde hakkını aramaya ve doğruları söylemeye devam edecek. Kapalı kapılar ardında konuşmayacağız. Türk futbolunda inanılmaz olaylar yaşanıyor. Çok dikkat etmek lazım. Kulüp yöneticilerinin sadece bir galibiyet uğruna birbirlerini kırmaktan vazgeçmesi lazım. Sahada adaleti gösteremiyorsanız ve bunun bariz sonuçları kamerayla sızan VAR görüntüleriyle ve tartışmalarıyla ortaya çıkıyorsa çok vahim bir durum vardır" diye konuştu.

"TFF tüzüğünün ve spor yasasının gözden geçirilmesi lazım"

Türkiye'de futbolu yöneten kurumların denetlenebilir ve hesap verebilir noktaya gelmesi gerektiğinin altını çizen Hasan Arat, "Beşiktaş, hakemlerin emekli olduktan sonra özür dileyecekleri bir kulüp değildir. Teknolojiyi bile kendi yöntemlerimizle halletmeye çalıştık. Bu dramatik şeyleri düzeltmeleri lazım. Türkiye'nin son 2 ayda dünyadaki görüntüsü endişe vericidir. Bu görüntüler Türkiye'yi rencide etmektedir. Bu işi yönetenler sorumlu davranmalıdır. Yönetimler, denetlenebilir ve hesap verebilir noktaya geldiğinde Türk futbolu kurtulabilir. Bu yıl, son 20 senede yaşananların toplamında daha fazla olay yaşadık. Çok dramatik. Bu sezon kim şampiyon olursa olsun sıkıntılı olacak. TFF tüzüğünün ve spor yasasının gözden geçirilmesi lazım" şeklinde konuştu.

"Türk evladı olarak herkesin Semih'e sahip çıkması lazım"

Başkan Arat, Beşiktaş'ın 18 yaşındaki futbolcusu Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım'a davet edilmesine rağmen Ümit Milli Takım'a gönderilmesini eleştirerek, "Semih meselesi Beşiktaş'ın kırmızı çizgisidir. Türk evladı olarak herkesin ona sahip çıkması lazım. Sürekli böyle oyuncu çıkaran bir ülke değiliz. Israrımız sadece oyuncu takıma girsin şeklinde değil. Yetişen bir Türk evladının haklarının korunmasıdır. 17 yaşında İspanya ve Brezilya'da çocuklar gol atıyor, maç sonuçlarını değiştiriyor. Baştan 2 maçta Ümit Milli Takım'da oynayacaksın dersen problem yok. Feyyaz Uçar 'Bu çocuk 10 yaşından beri gol atıyor' dedi. Hakkımızı aramak, bağırmak demek değildir. Gelir gelmez Semih'in 2028'e kadar kontratını uzattık. Altyapıdaki Beşiktaş değerini daha fazla hissetmeye başlayacaksınız. Semih'i Türkiye olarak korumak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"Hedefimizi lig üçüncülüğü ve kupa üzerine kurduk"

Göreve geldikten sonraki ilk 2 ayın çok zor geçtiğini kaydeden Hasan Arat, "İlk 2-3 ayımız çok sıkıntılı geçti. Çok üzüldük. Bunu kamuoyuyla çok paylaşamadık. Çok şükür, etkili bir yönetim kurulumuz var. Çalışmaları beni bile mahcup ediyor. Öğrenmeye de başladık. Eksiklerimizi biliyoruz ve tamamlamaya çalışıyoruz. Bundan sonra en kritik safha kupaya ulaşmak ve doğru transferi yapmak. Gelecek sezon UEFA'da büyük bir değişim olacak. Transfer komitemiz kuruldu. Samet Aybaba ile çalışıyorlar. İyi bir şeyler yapacağız. Moralimiz daha iyi. Hedefimizi yakalamalıyız. Çok zor bir 2 ay geçirdik. Çok iyi olmak zorundayız. Hedefimizi lig üçüncülüğü ve kupa üzerine kurduk. Bu hedeflere ulaşmak önceliğimiz" dedi.

"Kulüpler Birliği'nin tüzük olarak hiçbir yaptırım gücü yok"

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Kulüpler Birliği Vakfı'nın şu an hiçbir yaptırım gücü olmadığını söyleyerek, "Kulüpler Birliği Vakfı, 2000 yılında Anadolu kulüpleri öncülüğünde kuruldu. Tüzük olarak hiçbir yaptırım gücü yok. Kendisini tüzük olarak tamamen yenilemesi gerek. Türk futbolunda böyle yön değişimine neden olamaz. Hukuki anlamda Kulüpler Birliği Vakfının etkin olması gerekir. Mutlak bir tüzük değişikliğine ihtiyaç vardır. Belki anonim şirket olmaya doğru gitmelidir. Türkiye bu açıdan komple bir kabuk değişimine gitmelidir. Başka çaresi yok" diye konuştu.

Türk futbolunun son 2 aydaki görüntüsünün endişe verici olduğunu dile getiren Hasan Arat, "Beşiktaş, hakemlerin emekli olduktan sonra özür dileyecekleri bir kulüp değildir. Teknolojiyi bile kendi yöntemlerimizle halletmeye çalıştık. Bu dramatik şeyleri düzeltmeleri lazım. Türkiye'nin son 2 ayda dünyadaki görüntüsü endişe vericidir. Bu görüntüler Türkiye'yi rencide etmektedir. Bu işi yönetenler sorumlu davranmalıdır" açıklamalarında bulundu.

"Beşiktaş'ın ilkelerinden taviz vermeyeceğiz"

Türkiye'de VAR kayıtlarının sızmasıyla birlikte yeni bir dönemin başladığının altını çizen Başkan Arat, "VAR yönetimi ile ilgili saklanacak bir şey yok. Türkiye, bu değişimi yapmak zorunda. Eğer yapmazsa finansal ve sosyolojik olarak devam edemez. Medyanın da şeffaf olması lazım. Beşiktaş'ın hakları yıllardır yenmiştir. Cevabımızı çok iyi vermeliyiz. Hala teknolojiye inanıyorum. Hakemlerin VAR'a gittiği anda ekranda görüneceği inancındayım. Yayıncı kuruluşun da anında o görüntüleri vermesi lazım. Hakkımız olmayan hiçbir şeyi istemeyeceğiz. Beşiktaş halkın takımıdır. İlkelerimizden taviz vermeyeceğiz. Beşiktaş'ı üzmemeleri için mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. İyi işler yapacağımıza inanıyorum. Sportif olarak başarıyı sağlamak zorundayız çünkü tüm bilançonun sonu sportif başarıya dayanıyor. İnşallah mahcup olmayız" diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantıda konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ise gelecek sezon kadro yapılanması için çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak, "Stoper ve sağ bek için önemli haberlerimizi duyacaksınız. Bitmek üzere olan iki transfer var" dedi.