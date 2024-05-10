Hatay\'da düzenlenen kort tenis turnuvası tamamlandı

Spor

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde düzenlenen İller Arası 2. Kort Tenis Turnuvası tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Tenis Kortu'nda düzenlenen turnuvaya, Hatay'ın yanı sıra Adana, Antalya, Çorum, Elazığ, İzmir, Karabük, Karaman, Kırşehir, Manisa ve Zonguldak'tan 16 takım katıldı.

Turnuvada erkekler kategorisinde Manisa takımı, kızlar kategorisinde de Hatay takımı birinci oldu.

Turnuva birincilerine kupaları, dereceye girenlere de madalyaları verildi.