Hatay\'da Olimpik Gün Kutlandı

ULUSLARARASI Olimpiyat Komitesi (IOC) öncülüğünde, dünya genelinde sporu, sağlıklı yaşam kültürünü ve olimpik değerleri kutlamak amacıyla her yıl düzenlenen Olimpik Gün, Hatay'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından organize edilen etkinlik, Antakya ilçesinde bulunan 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda gerçekleştirildi. Programa Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, TMOK Başkanı Prof. Dr. Veli Ozan Çakır ile milli sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. TMOK Başkanı Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, "Çok önemli bir şehirdeyiz. Biliyorsunuz, antik Olimpiyatların son kez düzenlendiği yer aslında Antakya'dır. Bu açıdan burada bulunmak oldukça anlamlı. Olimpik Günü kutlamak için bundan daha anlamlı bir yer olamayacağını düşünüyoruz. Bugün burada sizlerle hem Olimpik Günü kutlamak, bir arada olmak hem de hepimizi derinden üzen 6 Şubat depremlerinin yaralarını birlikte sarabilmek için buradayız. Sporun iyileştirici ve birleştirici gücünden yararlanarak dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyoruz" dedi .

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ise "Hatay çok büyük bir afet yaşadı. Gördüğünüz gibi, devletimizin gerçekleştirdiği yatırımları burada yakından görme imkanı buluyoruz. Bu organizasyon dolayısıyla Hatay'ımıza gelecek olan değerli misafirlerimiz de devletimizin ne kadar güçlü olduğunu yerinde görme fırsatı yakalayacak. Aslında burada bunun da tescilini yapıyoruz. Bizler de Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın Hatay'ımıza vermiş olduğu desteklerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hatay'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaklaşık 12 milyar liralık yatırım hayata geçirilmiş durumda" diye konuştu.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da yaptığı konuşmada şöyle dedi:

"Hatay'ımız için gerçekten çok önemli çok bir gün. Olimpiyat günü etkinliği için buraya toplandık. Daha bundan 3 sene önce bu civardaki hemen hemen her yer yıkıma uğramıştı enkaz altındaydı. Ama çok şükür bugün Türkiye'deki tek olan Olimpik Günü bu sahada yapıyoruz. Sizler de biliyorsunuz spor insanı güzelleştirir. Spor insanı sağlıklı yapar. Spor insanı hem bedensel ve hem zihinsel olarak hayata hazırlar Tabii biz bu sporun iyileştirici, güzelleştirici etkisini bilerek elimizden ne geliyorsa bu zamana kadar yaptık. 6 Şubat felaketiyle beraber bizim spor tesislerimiz de çok zarar gördü. O günden bugüne tüm sahalarda şehrimiz her yanı ve yönüyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve riyasetinde ihya, inşa ve imal edilirken spor tesislerimiz de yapılmaya başlandı. ve artık şehrimiz eski şehir değil. Artık Hatay'ımız yeni Hatay."

Konuşmaların ardından çeşitli branşlarda spor müsabakaları gerçekleştirildi.