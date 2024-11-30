Hatayspor Beşiktaş İçin İddialı

Spor

- Ahmet Atıç: "Beşiktaş maçına galibiyet parolasıyla çıkacağız ve inşallah kazanacağız"

Hatayspor Genel Sekreteri Ahmet Atıç:

"Aboubakar'ın yüzümüzü güldüreceğini ve gerekli güzel golleri atacağını düşünüyorum"

HATAY - Hatayspor Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Ahmet Atıç, bu hafta oynayacakları Beşiktaş maçına galibiyet parolasıyla çıkacaklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'de kötü gidişata Gaziantep FK maçıyla dur diyen Hatayspor daha sonra da Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak 2 maçta 4 puan almayı başardı. Hatay, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında pazartesi günü Mersin'de Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi morallerin yüksek olduğu Hatayspor'da Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Ahmet Atıç, İhlas Haber Ajanası muhabirine yaptığı açıklamada, Beşiktaş maçında galibiyete inandıklarını söyledi.

Son haftalarda kazanılan puanlarla birlikte takımda yaşanan iyileşmeye dikkat çeken Atıç, "Ligin 14. haftasında oynayacağımız Beşiktaş maçı bizim için çok önemli. Hatayspor olarak lige istediğimiz şekilde başlayamadık. Geçtiğimiz her gün takımdaki iyileşmeye hep beraber şahit oluyoruz. Çok mutluyuz ve Hataysporumuzdan ümitliyiz. Gaziantep galibiyeti sonrası geçen hafta da iyi oynayarak deplasmanda berabere kaldık. Deplasmanda berabere kalmakta takımın geldiği nokta açısından iyi bir durum. Beşiktaş ile oynayacağız, galibiyet için ümitliyiz ve takımımıza inanıyoruz. Beşiktaş maçına galibiyet parolasıyla çıkacağız ve inşallah kazanacağız. Taraftarlarımızda Mersin'de oynadığımız hissiyatını vermeden, takımımızı sahiplenecektir" dedi.

"Aboubakar'ın yüzümüzü güldüreceğini ve gerekli güzel golleri atacağını düşünüyorum"

Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın, eski takımı Beşiktaş'a karşı oynayacaklarının hatırlatılması üzerine Ahmet Atıç, "Geçmişte görev yaptığı takımlara karşı oynayan teknik ekip ve futbolcuların farklı duyguları olabilir, bu da ayrı bir motivasyon kaynağı olabilir. Ben bu motivasyonun bizi Beşiktaş maçında galibiyete taşıyacağı inancındayım. Önümüzdeki birkaç maçı da alarak, düşme potasından kurtulmak istiyoruz. Elde edeceğimiz puanlarla özlediğimiz yerlere geleceğiz. Hatay halkının yüzünü hep beraber güldüreceğiz. Aboubakar antrenmanlarda çok iyi çalışıyor. Teknik ekip, Aboubakar'ın takımı sahiplenmesini ve antrenman bilinciyle ilgili disiplinini beğeniyor. Ancak son zamanlarda başarısını sahaya yansıtamıyordu. Konyaspor maçında Aboubakar'ın şanssızlığını kırdığını düşünüyorum. Aboubakar'ın yüzümüzü güldüreceğini ve gerekli güzel golleri atacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.