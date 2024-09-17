Hatayspor, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

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SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, Süper Ligi'in 6'ncı haftasında cuma günü sahasında ağırlayacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı.

Bordo-beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda Alanyaspor maçında 60 dakika ve üzeri süre alan futbolcular koşu yaparken, diğer futbolcular dar alan çalışması gerçekleştirdi. Hatayspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.