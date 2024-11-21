Hatayspor Konyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, 24 Kasım Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Erdemli Atış Poligonu'nda Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde milli takıma giden oyunculardan yoksun şekilde süren antrenmanda pas çalışması gerçekleştirildi. Topla birlikte hareket ve hızlı çalışma yapıldı. Hatayspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek. Bordo-beyazlıların Konyaspor ile 24 Kasım günü MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka 16.00'da başlayacak.
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