HDP'li Encü'den skandal paylaşım! Portekiz'i Kürtçe sözlerle tebrik etti - Son Dakika
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HDP'li Encü'den skandal paylaşım! Portekiz'i Kürtçe sözlerle tebrik etti

HDP\'li Encü\'den skandal paylaşım! Portekiz\'i Kürtçe sözlerle tebrik etti

A Milli Futbol Takımımızın Euro 2024'te grubundaki ikinci maçta Portekiz'e 3-0 kaybetmesinin ardından eski HDP Milletvekili Ferhat Encü skandal bir paylaşım yaptı. Encü, Kürtçe sözlerle Portekiz'i tebrik etti. Encü'ye tepki yağarken bir sosyal medya kullanıcısı, "Senin vatandaşlıktan çıkarılman çıkarılman lazım." dedi.

22.06.2024 21:18
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Eski HDP Milletvekili Ferhat Encü, A Milli Futbol Takımımızın Euro 2024'te Portekiz'e 3-0 mağlup olmasının ardından skandal bir paylaşım yaptı. Encü, Kürtçe ifadeler kullandığı paylaşımında Portekiz'i tebrik etti.

A MİLLİLERİMİZ PORTEKİZ'E 3-0 MAĞLUP OLDU

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 yenildi. Bu sonucun ardından A Milliler, F grubunda ikinci maçlar sonunda 3 puanla ikinci sırada yer aldı. Portekiz ise 6 puanla grupta zirveye oturdu. Portekiz, gruptan çıkmayı garantiledi.

ESKİ HDP'Lİ VEKİL PORTEKİZ'İ TEBRİK ETTİ

Karşılaşmanın ardından HDP'nin 26. Dönem Şırnak Milletvekili olan Ferhat Encü, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu. Encü, Türkiye'yi yenen Portekiz'i tebrik etti. Encü Kürtçe paylaşımında, "Bijî Portîkez… (Yaşa Portekiz)" ifadelerini kullandı. Encü'nün paylaşımına sosyal medya kullanıcıları sert tepki gösterdi.

HDP'li Encü'den skandal paylaşım! Portekiz'i Kürtçe sözlerle tebrik etti

İşte sosyal medyadaki tepkilerden bazıları:

HDP'li Encü'den skandal paylaşım! Portekiz'i Kürtçe sözlerle tebrik etti
HDP'li Encü'den skandal paylaşım! Portekiz'i Kürtçe sözlerle tebrik etti
HDP'li Encü'den skandal paylaşım! Portekiz'i Kürtçe sözlerle tebrik etti
HDP'li Encü'den skandal paylaşım! Portekiz'i Kürtçe sözlerle tebrik etti

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Son Dakika Spor HDP'li Encü'den skandal paylaşım! Portekiz'i Kürtçe sözlerle tebrik etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Taner Ozkaya: bir CHP li olarak destek veriyorum ..bende Portekizi tuttum.. 2 20 Yanıtla
    Emk: Komik çocuk seni 1 0
  • Deniz Ormangören: Böyle demesi hoş değil ama birde bu hale getirip söyletenide unutmamak lazım 3 12 Yanıtla
  • Ersin Topcu: gidip Portekiz de yaşasın 11 2 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak: özgür Özel şimdi bunuda savunur 8 2 Yanıtla
  • Mustafa Turgut: Farketmez onu duyan, takanda yok o ülkede, Türkiye kazansaydı kutlamayacaktı sonuç olarak. 2 1 Yanıtla
  • Mesut Sav: Ne mutlu TÜRK'üm diyene¡ 0 0 Yanıtla

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