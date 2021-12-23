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Hentbolda hedef Dünya Şampiyonası'na katılarak tarihe geçmek - Son Dakika

Hentbolda hedef Dünya Şampiyonası'na katılarak tarihe geçmek

23.12.2021 16:52

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası'na katılarak bir ilki gerçekleştirmeyi hedefliyor.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası'na katılarak bir ilki gerçekleştirmeyi hedefliyor.

2023 Dünya Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları kapsamında Romanya'da yapılacak 2021 Uluslararası Özel Karpatlar Turnuvası'na katılacak milliler, çalışmalarını Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) Ankara'da bulunan merkezinde sürdürüyor.

A Milli Takım, THF Spor Salonu'nda düzenlenen medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

THF Başkanı Uğur Kılıç, yaptığı açıklamada, göreve yeni başladıklarını hatırlatarak, "Genç, dinamik bir yönetimiz. Bu dinamizmi ve konsantrasyonumuzu takımımıza yansıttığımıza inanıyorum." dedi.

Kampta sporcularla konuşma fırsatı bulduğunu söyleyen Kılıç, "Kampa bizzat katılmak istedim, 2-3 gündür bir aradayız. Tecrübelerimizi, beklentilerimizi aktarıyoruz. Hepsinin gözlerinde başarı için yanan ışıltılar var. Hepsinden çok umutluyuz." diye konuştu.

Kılıç, takımı zorlu bir periyodun beklediğini dile getirerek, "17 günde 6 maçlık periyot var, onlara inanıyorum. İnşallah bu dönemi 6'da 6 yaparak tamamlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay ise 2023 Dünya Şampiyonası'na katılma hedefiyle eleme grubunda kalan maçları kazanmak istediklerini ifade etti.

Hentbolda yeni bir yapılanmanın olduğuna işaret eden Halay, şöyle konuştu:

"Yeni yönetim başarılı olmak için inanılmaz bir çaba içerisinde. Kendilerine yardımcı olmak adına biz de çok daha iyi mücadeleler sergilemek zorundayız. Takım bunun bilincinde. Romanya'da Karpatlar Turnuvası'na katılacağız. Turnuvada iki maç yapacağız, takımımızın son durumunu göreceğiz. Eksiklerimizi tamamlayıp Belçika maçına en iyi şekilde hazırlanmaya devam edeceğiz."

Halay, Dünya Şampiyonası'na katılıp bir ilki gerçekleştirmek istediklerini vurgulayarak, "Ben de eski bir milli sporcu olarak kendi enerjimi onlara iyi aktarabildiğimi düşünüyorum. Biz, bu hedefe inanmış durumdayız. Bu heyecanı hepimiz hissediyoruz. Bu heyecanı hissetmezsek zaten burada olmazdık. Bir ilki başarmaktan çok devamlılığını sağlamak önemli." şeklinde görüş belirtti.

Milli takım inanmış durumda

Yurt dışında kariyerini sürdüren milli hentbolcu Halil İbrahim Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elemelerde birer galibiyet ve mağlubiyetlerinin bulunduğunu hatırlattı.

"Kalan bütün maçlarımızı kazanıp elemeleri geçmek istiyoruz." diyen milli oyuncu, şunları kaydetti:

"Takımda herkes buna inanmış durumda. Hentbol tarihimizde maalesef daha önce Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na katılamadık. Biz bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Yeni bir ekibimiz var, çok heyecanlılar. Onların heyecanı bize de geçmiş durumda, çok heyecanlıyız. Çok iyi bir ekip çalışmamız var. Her şey güzel devam ediyor. 28-30 Aralık'ta Romanya'da özel bir turnuvaya katılacağız. Dünya Şampiyonası Elemeleri'ne iyi bir şekilde hazırlanmaya çalışacağız."

Ay-yıldızlı ekip, Dünya Şampiyonası Elemeleri'nde Kosova, Yunanistan ve Belçika ile 1. grupta yer alıyor.

Hentbolda hedef Dünya Şampiyonası'na katılarak tarihe geçmek
Hentbolda hedef Dünya Şampiyonası'na katılarak tarihe geçmek
Hentbolda hedef Dünya Şampiyonası'na katılarak tarihe geçmek
Hentbolda hedef Dünya Şampiyonası'na katılarak tarihe geçmek

Dünya Şampiyonası, Romanya, Hentbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hentbolda hedef Dünya Şampiyonası'na katılarak tarihe geçmek - Son Dakika Spor


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