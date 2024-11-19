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Her Basket Bir Fidan Projesi Başladı

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TBF ve Orman Genel Müdürlüğü, 'Her Basket Bir Fidan' ağaçlandırma projesi için iş birliği yaptı.

19.11.2024 15:38
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- TBF ile Orman Genel Müdürlüğü arasında iş birliği

İSTANBUL - Türkiye Basketbol Federasyonu ile Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü arasında 'Her Basket Bir Fidan' ağaçlandırma projesi için imza töreni düzenlendi.

Türkiye Basketbol Federasyonu, artan orman yangınları ve iklim değişikliğine dikkat çekmek için anlamlı bir projeye imza attı. TBF ile Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleşecek projenin tanıtım lansmanına Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, federasyon ve Orman Genel Müdürlüğü yöneticileri ile basın mensupları katıldı.

Etkinlikte konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Bugün sporun birleştirici gücü, doğa sevgisi için 'Her Basket Bir Fidan' projesini sizlerle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu bu birliktelikle ülkemizin orman varlığını artırmak ve geleceğe miras bırakmayı hedefliyoruz. 9 ligimizde sezon boyunca atılacak yaklaşık 350 bin sayı, doğayla fidan olarak buluşacak. Projemizin en önemli ilham kaynaklarından bir tanesi son yıllarda artan orman yangınlarıyla mücadele ve doğaya kazandırmamız gereken yeşil alanlar oldu. Bu projeyle yangınlardan zarar gören bölgelerin yeniden ağaçlandırılmasına katkı sağlamayı aynı zamanda iklim değişikliğine farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Hep birlikte yaşanılabilir bir dünya için çalışmalara devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Bekir Karacabey: "185 yıldır ülkemizin orman varlığını arttırmak için çalışıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise, "Bugün bizim için gerçekten önemli bir gün. Orman Genel Müdürlüğü, yaklaşık 185 yıldır ülkemizin orman varlığının artırılması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir şekilde aktarılabilmesi maksadıyla ağaçlandırılma çalışmaları yapan ve ormanlarımızı koruyan bir kurum. Bu süreçte birçok farklı kurumla kampanyalar eşliğinde iş birliği yapmayı hedefliyoruz. Bugün imzalayacağımız 'Her Basket Bir Fidan' protokolüyle birlikte 2019 yılında başlattığımız 'Geleceğe Nefes' kampanyamıza da yeni fidanlarla destek olmuş olacağız. Bu sebeple federasyon başkanımız ve değerli üyelerine, göstermiş oldukları hassasiyet sebebiyle teşekkür ediyorum. Böylece, Türkiye'deki tüm liglerde oynanan maçlarda atılan her basket için bir fidan dikeceğiz. Sene sonunda da kulüplerimize birer sertifika göndereceğiz. Federasyon Başkanımız da onaylarsa milli maçlarda atılacak her basket için ise 5 fidan dikeceğiz. Kampanyamızın herkes için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Organizasyon, iş birliği anlaşmasının imzalanması ve toplu fotoğraf çekiminin ardında sona erdi.

Her Basket Bir Fidan Projesi Başladı
Kaynak: İHA

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