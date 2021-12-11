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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

11.12.2021 17:12
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Çimentaş İl Özel İdareHakemler: Murat Ciner, Kerem Yılmaz, Münevver ÖzemreElazığ İl Özel İdare: Melike Yalçınkaya 20, Şuğranur Hatice Sönmez 7, Morgan 16, Esma Çelen Türk 6, Pulliam 17, Gülfer Tokatlı 2, Nisa Yalçın 2, Nur Nihan Dabakoğlu 5, Aysel BakırBellona Kayseri Basketbol:...

Salon: Çimentaş İl Özel İdare

Hakemler: Murat Ciner, Kerem Yılmaz, Münevver Özemre

Elazığ İl Özel İdare: Melike Yalçınkaya 20, Şuğranur Hatice Sönmez 7, Morgan 16, Esma Çelen Türk 6, Pulliam 17, Gülfer Tokatlı 2, Nisa Yalçın 2, Nur Nihan Dabakoğlu 5, Aysel Bakır

Bellona Kayseri Basketbol: Meltem Topaloğlu 9, Sevgi Tonguç 5, Wıllıams 16, Abdı 14, Sventoraıte 32, Gizem Tüzün 4, Helin Boybeyi 1, Slocum 11, Ece Su Dinçer, Zeynep Öykü Kalbisağde

1. Periyot: 23-20

Devre: 36-53

3. Periyot: 56-74

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda Elazığ İl Özel İdare'yi 92-75 yendi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kerem Yılmaz, basketbol, Çimentaş, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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