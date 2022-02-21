Üye Girişi
Hidayet Türkoğlu: "Yunanistan ile iki maç özel duygulara hitap edecek" - Son Dakika

Hidayet Türkoğlu: "Yunanistan ile iki maç özel duygulara hitap edecek"

21.02.2022 17:13

- Hidayet Türkoğlu: "Yunanistan ile iki maç özel duygulara hitap edecek" Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Yunanistan ile oynanacak olan 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçının önemli olduğunu ifade ederek, "Bu iki maç tabii ki özel duygulara hitap edecektir.

- Hidayet Türkoğlu: "Yunanistan ile iki maç özel duygulara hitap edecek"

İSTANBUL - Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Yunanistan ile oynanacak olan 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçının önemli olduğunu ifade ederek, "Bu iki maç tabii ki özel duygulara hitap edecektir. Hem antrenör ekibimize hem oyuncularımıza güvenimiz TBF olarak her zaman tam olmuştur" dedi.

2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Yunanistan ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın gerçekleştireceği antrenman öncesinde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu açıklamalarda bulundu. Milli takımın her branşta ülke olarak gurur duydukları bir olgu olduğunu söyleyen Türkoğlu, "2 tane önemli maçımız var. İki ezeli rakip olarak gözükebilir ama bana göre her milli maç önemlidir. Her maç anlamlıdır. Bu iki maç tabii ki özel duygulara hitap edecektir. Hem antrenör ekibimize hem oyuncularımıza güvenimiz TBF olarak her zaman tam olmuştur. İyi performans sergileyen arkadaşlarımız var. Hepsinden ricamız bu fırsatı iyi değerlendirsinler. Formanın anlamını ve değerini maça çıktıklarında daha iyi anlayacaklardır. Hepsine başarılar diliyoruz. Halkımız da onlara desteklerini hiçbir zaman eksik bırakmayacaktır. İnşallah basketbol için güzel bir hafta olur. Güzel bir hafta sonu geçirdik. İnşallah milli düzeyde de bunu en üst seviyelere çıkartacağız" diye konuştu.

"Bu sürecin artık bir şekilde sonlanması gerekiyor"

Euroleague ve FIBA arasında yaşanan durumlara değinen Hidayet Türkoğlu, "Buraya gelmeden önce kafamda bir şeyler vardı. Tepkisel anlamda ağır mı konuşayım diye düşündüm. Ama ben öncellikle EuroLeague'de bizi gururla temsil eden iki kulübümüze bu süreçte bizimle her zaman iyi diyalogda oldukları için teşekkür ediyorum. Biz de TBF olarak onların talebini değerlendirip kararlar veriyoruz. Ama bu sürecin artık gerçekten bir son bulmasını istiyoruz. Milli takım, ülkeyi uluslararası alanda temsil ettiğiniz bir süreç. Tüm ülkeler de bunu istiyor. Bence kulüplerin de bu süreçte biraz daha söz sahibi olması gerekiyor. Özellikle hafta sonuna maç koymaları kadar saçma bir süreç görmedim. Bununla ilk kez karşılaşıyorum. Her geçen gün Avrupa basketboluna zarar veriyor bu çekişme. Kendi egolarını bir kenara koyup, sporcularımızın daha değerli olduğunu anlamaları gerekiyor. Arkadaşlarımız zaten kısa bir sürede milli takıma çağrılıyor. Hangisi gelecek, hangisi gelmeyecek, antrenman yapamıyorlar, EuroLeague de araya maç sıkıştırıyor. EuroLeague bu işi yönetemiyor. Ülke değerlerini bu kadar ikinci plana atmamaları gerekiyor. Sizi Avrupa Şampiyonası'nda ve Dünya Şampiyonası'na götürüyor bu maçlar. Biz en iyi şekilde işimizi yapmaya devam edeceğiz. Sporcularımıza anlayışlarından dolayı teşekkür ediyorum, zor bir süreç. Bu saçmalığın bitmesi, Avrupa basketbolu için en önemli şey. Tekrar girişimlerimiz olacak. Bu sürecin artık bir şekilde sonlanması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Hidayet Türkoğlu: Yunanistan ile iki maç özel duygulara hitap edecek
Hidayet Türkoğlu: Yunanistan ile iki maç özel duygulara hitap edecek
Hidayet Türkoğlu: Yunanistan ile iki maç özel duygulara hitap edecek

YORUMLAR
500
Basket topuna Türkiye yarı finali için vurulacak Basket topuna Türkiye yarı finali için vurulacak Hidayet Türkoğlu: 'Yunanistan ile iki maç özel duygulara hitap edecek' Hidayet Türkoğlu: "Yunanistan ile iki maç özel duygulara hitap edecek" Orhun Ene: 'Kendi doğrularımızı, fark üretecek yetenekleri sahaya yansıtmamız gerek' Orhun Ene: "Kendi doğrularımızı, fark üretecek yetenekleri sahaya yansıtmamız gerek"

Hidayet Türkoğlu, Yunanistan, basketbol, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hidayet Türkoğlu: 'Yunanistan ile iki maç özel duygulara hitap edecek' - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
17:38 İdam cezasından kurtulduğunu öğrenince deliler gibi sevinen adam, kalp krizinden hayatını kaybetti!
17:36 Mustafa Sarıgül, TikTok videosuyla tekrar gündem oldu! Fahiş fiyata sinirlenip, tüpü tokatlıyor
17:34 Dekolteli kıyafetiyle ölülerin hatırına yapılan anıta gitti, tepkilerin hedefi oldu!
17:31 Son Dakika: 5 Ukraynalının sınırda öldürülmesinin ardından Putin açıklama yaptı: Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimali bizim için bir tehdittir
17:28 Son Dakika: ABD'nin Dışişleri Bakanı Blinken ve mevkidaşı Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Cenevre'de görüşecek
17:00 Eda Ece'den sevgilisiyle çıkan ayrılık haberlerine yanıt: Ben sinirlenince Buğrahan'ı takip etmeyi bırakıyorum
16:56 Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi! Polisin vatandaşı ikna çabaları devam ediyor
16:48 Simpsons'taki Bill Gates kehaneti büyük ses getirdi! Yaptığı şey tedirgin ediyor
16:38 Diego Rossi, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!
16:37 Berdan Mardini'nin sevgilisi Instagram'da fotoğraflarıyla mest ediyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 18:01:40. #1.13#
SON DAKİKA: Hidayet Türkoğlu: "Yunanistan ile iki maç özel duygulara hitap edecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement