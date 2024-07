Spor

Galatasaray, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, transfer listesinde yer alan Doue ile ilgili olarak, "Doue transferi Galatasaray'ın gündeminden çıkmıştır" dedi.

Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, "Geçen hafta Avusturya'da birinci kampımızı tamamladık. Son derece verimli geçti. İlk defa bu kampa büyük bir oyuncu topluluğuyla gitme şansımız oldu. Sevindiğimiz hususlardan bir tanesi sakatlık olmadan, gayet başarılı bir hazırlık dönemi geçirdik. Üç tane de maç oynadık. Burası bizi lige hazırlamak için önemli arenalardı. Son maçta da son derece ağır çalışmalara rağmen oyuncularımız güzel bir galibiyet aldılar. Bugün ikinci etabın ilk antrenmanını Florya'da yapıyoruz. Yarın da yine Avusturya'ya geçeceğiz. Orada iki hazırlık maçıyla birlikte güzel bir hazırlık dönemi daha geçirip artık ilk resmi maçımız olan 3 Ağustos'taki Süper Kupa mücadelesine hazır olarak döneceğiz" diye konuştu.

"Amacımız doğru şartlarda doğru oyuncuları belirlemek"

Taraftarların transferle ilgili eleştirileri hakkında da konuşan Hatipoğlu, "Öncelikle taraftarlarımız bizi eleştirmekte haklılar. Biz bir hedef koymuştuk bunu kamp dönemine yetiştireceğiz diye bir hedefle yola çıktık. Ancak gelişmeler, transfer süreçlerindeki zorluklar nedeniyle bu hedefimize bir miktar gecikmeyle devam ediyoruz. Buradaki tek amacımız hata yapmadan Galatasaray için en doğru şartlarda en doğru oyuncuları belirlemek. Bu sene çok büyük bir transfer listemiz yok. 2 mevki için transfer çalışmaları yapıyoruz. Burada da hocamızın belirlediği önemli isimler var. Bu isimler hep kendi takımlarında hem milli takımlarda görev alan, öyle takımlarının da kolay kolay vazgeçmek istemediği oyuncular. Belki süreci uzatan sebeplerden bir tanesi bu. Bir başkası kamuoyu, gündem, baskı ve haberler arttıkça talepler değişiyor. Birtakım ilave istekler ortaya çıkıyor. Özellikle son birkaç gündür üzerinde yoğunlaşılan Doue ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Aslında süreç son derece planladığımız şekilde yürüyordu kulübü Rennes ile bir anlaşmaya vardık. Hala geçerli bir anlaşmamız var. Bu süreçteki desteklerinden dolayı ben çok teşekkür etmek istiyorum. Bu süreçte bizimle çok yakın bir iş birliği içerisinde oldular. Ancak oyuncunun yakınındaki kişiler her geçen gün farklı taleplerle süreci biraz daha zora soktular. Burası Galatasaray Spor Kulübü. Bir transfer gerçekleştirecekse burada bizim için de önemli olan kurallar ve şartlar var. Bu noktalar sürekli zorlandığı için bu transfer uzadı. Bizim listemizde olan önemli oyunculardan biriydi. Ancak gelinen noktada bu talepler artık Galatasaray Spor Kulübü'nün bu oyuncu ile olan görüşmelerini sonlandırması gerektiği bir noktaya getirdi. Üzgünüz ama bu saatten sonra Galatasaray Spor Kulübü'nün transfer listesinde adı geçen oyuncu bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

"Wendel Galatasaray'a gelmeye oldukça sıcak bakıyor"

Wendel'in listelerinde yer aldığını belirten İbrahim Hatipoğlu sözlerine şöyle devam etti:

Wendel de kendi alanındaki çok önemli oyunculardan biri. Bizim için de kadromuza katmak üzere çalışmalar yaptığımız bir oyuncu. Takımının en iyi oyuncusu. Yaptığımız görüşmelerde kendisi bir kere Galatasaray'a gelmeye oldukça sıcak bakıyor ancak oynamış olduğu kulüp en iyi oyuncusunu bırakmak istemiyor. Biz burada ısrarcıyız. Bu süreçte herhangi negatif bir durum yok. Son iki maçında da olağanüstü bir performans sergiledi. Bu da bizim ne kadar doğru bir isme yönlendiğimizin kanıtı. Bu kadar iyi oyuncuları takımları da bırakmak istemiyorsa transfer etmek çok kolay olmuyor. Biz bu zor süreci başarıyla tamamlayacağımıza inanıyoruz. Sonuna kadar bu süreci takip edeceğiz. Ancak hem sağ bek için hem de bahsettiğimiz orta saha oyuncusu için tek bir oyuncu üzerinden yürümüyor çalışmalarımız. Eş zamanlı bizim listemizde olan birçok oyuncu ile süreci yönetiyoruz. Arka planda ismini telaffuz etmek istemediğimiz başka oyuncularla birlikte eş zamanlı olarak götürüyoruz. Yakın bir zamanda hem sağ bek için hem de orta saha oyuncusu için Galatasaray'a yakışan oyuncuları kazandıracağımıza yürekten inanıyoruz. Bu yönde çalışmalarımız son derece verimli ve hızlı devam ediyor. Taraftarlarımızın bize güvenmesini, bize destek olmasını ve bu süreçte bu bilgi kirliliğinden oluşan bu baskı atmosferinden kulübümüzün zarar görmemesi için transferde Galatasaray'ın elinin güçlü olabilmesi için bize bir miktar daha sabırla destek vermelerini rica ediyoruz. Daha Temmuz ayının 21'indeyiz. Bugünden itibaren en kısa sürede bu transferleri sonlandırmak için çalışıyoruz. Çok fazla bilgi kirliliği var. Her gün yeni isimler ortaya atılıyor. Her gün birtakım yerlere gidilip gelindiği söyleniyor. Bununla ilgili haklı haksız birçok eleştiri yapılıyor. Eleştirilerin tamamına saygılıyız. Burası Galatasaray Spor Kulübü. Eleştirinin bir kültür halinde olduğu, yapıcı, geliştirici, her türlü eleştiriye açık olduğumuz bir yer. Biz bu eleştirileri de önerileri de çok ciddi takip ediyoruz. Buradan birtakım çıkarımlarda bulunuyoruz. Bu transferlerin isimlerinin konuşuluyor olması bizi de çok rahatsız ediyor. Bunu ortadan kaldırmak istiyoruz. Bunun önüne geçilmesi için çaba gösteriyoruz. Bir oyuncu ile transfer görüşmesi yapmak için bir yerlere gitmek zorundasınız. Gitmeden bu işler olmuyor. Her gittiğiniz yerde de tek bir görüşmeyle bir oyuncuyu alıp gelmeniz, hele bu seviyedeki oyuncuları alıp gelmek de çok olası bir şey değil. Sanki biz gidip gelirken bilgilendiriyormuşuz gibi bir hava oluşturuluyor. Bu haberlerden en çok zararı biz görüyoruz. Hem kulüp olarak görüyoruz hem kişiler olarak. Biz bu haberlerin çıkmasından son derece rahatsızız. Bilgilerin sızdırılmasına yönelik bir faaliyete sıcak bakmamız mümkün değil. Ben Galatasaray Spor Kulübü adına en hassas ve en gizli şekilde yürütmek için çaba gösteriyorum. Bunun bilinmesini istiyorum. Bunlar sanki bizler tarafından sızdırılıyormuş gibi ya da bizler tarafından önceden bilgi veriyormuş gibi bir hava oluşturulmaya çalışılıyor. Bu son derece yanlış ve haksız bir eleştiri. Bundan en çok zararı gören bizleriz. Biz bu zararı bizimle birlikte kulübümüze yansımaması için bundan sonraki süreçte elimizden geldiği kadar konuyu ciddiye alıp bu haberlerin bir şekilde sızmamasını sağlamaya çalışacağız"

"Doue transferi Galatasaray'ın gündeminden çıkmıştır"

"Net bir şekilde Doue transferi Galatasaray'ın gündeminden çıkmıştır" diyen Hatipoğlu, "Bir isim de telaffuz etmek istemiyoruz. Bunun bir yararı yok. Galatasaray çok popüler bir kulüp. Galatasaray sosyal medyada çok güçlü bir ağa sahip, çok ilgi çekiyor. Her konu haber oluyor, çok saygı duyuyoruz bu Galatasaray için önemli bir farklılık. Galatasaray'ın her adımı izleniyor, takip ediliyor, ilgi çekiyor. Galatasaray için son derece güzel bir şey. Zarar verecek noktadaki haberlerden de bir şekilde arındırılması gerekiyor. Bizler de geçmişte belki hatalar yaptık. Bu hatalarımızı da özeleştiri olarak gözümüzün önünden geçirip bundan sonraki süreçte daha gizli, daha ortalıkta konuşulmayan transfer görüşmelerini devam ettireceğiz. Hiç ismi zikredilmeyen ama bizim baya mesafe kat ettiğimiz oyuncular var. O oyuncuları bitirinceye kadar bu gizliliği devam ettirmek istiyoruz. Bizden bir haber gelmedikçe, özellikle transfer konusunda bitti demediğimiz sürece lütfen bu haberlere itibar edilmesin. Bunlar hem bizi zor durumda bırakıyor hem transfer sürecinde olduğumuz oyuncunun da karşımızdaki kulübün de elini güçlendiriyor. Haberler hep oldu geçmişte de oldu bugün de yapılıyor. İnsanlar bir şekilde buradan etkileşim alıyorlar. Galatasaray'a sağduyu ile bağlı taraftarlarımıza kulübümüzün resmi yayın organlarını takip etmelerini rica ediyorum" açıklamasında bulundu.

"Vecino hiç gündemimizde olmadı"

Vecino'nun hiç gündemlerinde olmadığını vurgulayan Hatipoğlu, "Asla adı bile geçmedi. Bu haberler neden yapılıyor, nasıl çıkıyor? Bir kısmını kasıtlı olarak çıkartıldığını ve ortamda bilgi kirliliğiyle bir kaos, bir baskı oluşturulmaya çalışıldığını düşünüyoruz. Vecino denen oyuncu hiç gündemimize gelmemiş bir oyuncu" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL