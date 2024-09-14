İbrahim Öztürk Futbola Veda Etti - Son Dakika
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Spor

İbrahim Öztürk Futbola Veda Etti

İbrahim Öztürk Futbola Veda Etti

Tecrübeli savunma oyuncusu İbrahim Öztürk, 43 yaşında futbolu bırakma kararı aldığını duyurdu.

14.09.2024 12:19
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TÜRK futbolunun en tecrübeli savunma oyuncularından İbrahim Öztürk, 43 yaşında futbolu bırakma kararı aldı. Süper Lig'de 2009-2010 sezonunda Bursa spor formasıyla şampiyonluk yaşayan İbrahim, 1'inci Lig'de 2016-2017'de Sivasspor ile şampiyonluk sevincine ortak oldu. Altay ile 2017-2018'de 2'nci Lig'de şampiyonluk kupası kaldıran İbrahim Öztürk, siyah-beyazlı kulüpte 2017-2018'de 1'inci Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadı.

Tecrübeli defans oyuncusu kariyerindeki ilk kupayı ise 2003-2004'te 3'üncü Lig'de Karamanspor formasıyla kaldırmıştı. Bir kez A Milli Takım'a davet edilen İbrahim, 17 Kasım 2010'da deplasmanda Hollanda ile oynanan özel maçta yedek soyunmuş ancak süre alamamıştı. Profesyonel tüm liglerde kupa kaldıran İbrahim Öztürk, Altay formasıyla 21 Mayıs 2022'de 41 yaşındayken Kasımpaşa'ya attığı golle Süper Lig'de gol atan en yaşlı futbolcu ünvanını elde etti.

'YENİ BİR SAYFA AÇMANIN ZAMANI GELDİ'

İbrahim Öztürk, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

"Uzun yıllar boyunca büyük bir tutku ve sevgiyle oynadığım futbola veda ettiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ancak hayatımda yeni bir sayfa açmanın zamanı geldiğine inanıyorum. Futbol benim için sadece bir spor değil, aynı zamanda hayatımın büyük bir parçası oldu. Sahada geçirdiğim her an, rekor kırarak attığım her gol, kazandığım her zafer, şampiyonluklar ve beni ben yapan değerli anılar olarak kalacak. Bu süreçte bana destek olan aileme, arkadaşlarıma, takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve en önemlisi siz değerli futbolseverlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Futbol sahasında öğrendiğim disiplin, azim ve takım ruhu, hayatımın her alanında bana rehberlik etmeye devam edecek. Bu vedanın bir son değil, yeni başlangıçlar için bir adım olduğunu biliyorum. Gelecekte, futbolun farklı alanlarında, belki de genç yeteneklere rehberlik ederek bu güzel oyuna katkıda bulunmaya devam edeceğim. Bu yolculukta yanımda olan herkese minnettarım. Futbolun bana kattığı değerleri ve anıları her zaman kalbimde taşıyacağım. Hepinize en içten sevgi ve saygılarımla veda ediyorum. Sevgilerimle."

SAKATLANARAK VEDA ETTİ

İbrahim Öztürk'ün kariyerine son vermesinde geçen sezon yaşadığı sakatlık önemli rol oynadı. Geçen sezonun ilk yarısında 1'inci Lig'de Altay formasıyla 18 karşılaşmada görev yapan deneyimli stoper, siyah-beyazlı kulüpteki maddi sorunlar nedeniyle ara transfer döneminde 3'üncü Lig'de mücadele eden Talasgücü Belediyespor'a transfer oldu. Kayseri temsilcisi ile 9 karşılaşmaya çıkan İbrahim, 7 Nisan'da iç sahada oynadıkları 52 Orduspor FK maçında çapraz bağlarından sakatlandı. Dizinden ameliyat olan İbrahim, bu sakatlık sonrası kariyerini noktaladı.

Kaynak: DHA

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