Icardi, dünyanın en pahalı otomobilini satın aldı! Aracın gücünü duyanlar "Yok artık" dedi - Son Dakika
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Icardi, dünyanın en pahalı otomobilini satın aldı! Aracın gücünü duyanlar "Yok artık" dedi

30.05.2023 16:16

Attığı gollerle Galatasaray'ı şampiyonluğun eşiğine getiren Mauro Icardi, dünyanın en pahalı arabası olarak gösterilen Rolls Royce Boat Tail'i koleksiyonuna kattı. 570 milyon liradan fazla değeri olan araç özellikleriyle büyülüyor. Yarış yatlarından ilham alan araç, 6.7 litre çift turbolu 12 silindir motora sahip ve 563 beygirlik motor gücü üretiyor.

Sezon başında Paris Saint-Germain'den Galatasaray'a kiralanan Mauro Icardi, aldığı otomobil ile gündem oldu. Arjantinli yıldız, Rolls-Royce'un 2021 yılında tanıttığı dünyanın en pahalı otomobilini koleksiyonuna kattı.

570 MİLYON LİRADAN FAZLA DEĞERİ VAR

Mauro Icardi, 570 milyon liradan fazla değeri olan Rolls-Royce'un Boat Tail modelini satın aldı. Arjantinli yıldız daha önce de koleksiyonuna Lamborghini ve Bentley gibi lüks araçları katmıştı.

ARACIN BENZERSİZ ÖZELLİKLERİ VAR

Aracın fiyatının böylesine yüksek olmasının başında el işçiliği ve benzersiz donanımları bulunuyor. Yarış yatlarından ilhan alınarak tasarlanan Boat Tail, 6.7 litre çift turbolu 12 silindir motora sahip ve 563 beygirlik motor gücü üretiyor.

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Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Icardi, dünyanın en pahalı otomobilini satın aldı! Aracın gücünü duyanlar 'Yok artık' dedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Icardi, dünyanın en pahalı otomobilini satın aldı! Aracın gücünü duyanlar "Yok artık" dedi - Son Dakika
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