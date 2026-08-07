Icardi'ye İspanya'dan yeni talip

Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'nin yeni adresinin neresi olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. 33 yaşındaki golcü futbolcu için gündeme gelen son takım İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano oldu. Radio Mitre'de konuşan İspanyol gazeteci Roberto Antolin, Rayo Vallecano'nun Mauro Icardi ile ilgilendiğini duyurdu.

MADRİD'DE EV ARAMAYA BAŞLADILAR

Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez ile birlikte Madrid'de ev aramaya başladığı belirtildi. İkilinin Madrid'de ev baktığı yönündeki gelişmenin, Arjantinli futbolcunun Rayo Vallecano'ya transfer olma ihtimalini güçlendirdiği kaydedildi.

TRANSFERDE SORU İŞARETLERİ VAR

İspanyol ekibinin Mauro Icardi transferini değerlendirdiği ancak Arjantinli golcü konusunda bazı soru işaretlerinin bulunduğu belirtildi. Rayo Vallecano'nun transfer için somut bir adım atmadan önce Icardi'nin sakatlık sonrasındaki fiziksel durumunu değerlendirmek istediği ifade edildi. İspanyol ekibinin ayrıca yıldız futbolcunun medya ile ilişkileri konusunda da bazı şüpheler taşıdığı yazıldı.

GALATASARAY'DA 77 GOL, 25 ASİST

Galatasaray formasıyla dört sezonda 134 karşılaşmada süre alan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı ekipte 77 kez fileleri havalandırdı. Arjantinli santrfor, takım arkadaşlarına da 25 golün pasını verdi.