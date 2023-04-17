Süleyman Soylu, Eyüpspor ziyaretinde futbol topuyla şov yaptı - Son Dakika
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Süleyman Soylu, Eyüpspor ziyaretinde futbol topuyla şov yaptı

17.04.2023 14:46

Süleyman Soylu, İstanbul 2. Bölge Milletvekili adaylığı kapsamında Eyüpspor'u ziyaret etti. Soylu'nun makam aracı olarak kullandığı Togg, altyapı oyuncuları tarafından ilgi görürken, yeşil sahada top kontrolü yapan ve kafa pasları atan Soylu'nun performansı, kulüp üyeleri tarafından büyük takdir topladı.

İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Eyüpsultan'da bulunan Eyüp spor Kulübü'nü ziyaret etti. Soylu Eyüpspor kulüp binasına makam aracı Togg ile geldi. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Süleyman Soylu'yu kapıda karşıladı. Bakan Soylu U-17 altyapı oyuncularıyla bir araya gelerek bilgi aldı.

SOYLU, KASAPOĞLU'NU ARAYARAK STADIN YENİLENMESİ TALEBİNDE BULUNDU

Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu telefonla arayarak Eyüpspor'un kullandığı Eyüp Stadyumu'nun yenilenmesi için talepte bulundu. Kulüp başkanı Murat Özkaya, altyapı oyuncularının çim sahada antrenman yapması gerektiğini belirterek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bu konuda destek istedi. Başkan Özkaya, Eyüpspor ile ilgili çalışmalardan da bahsetti.

ŞAMPİYONLUK İÇİN TEBRİK ETTİ

Bakan Soylu, Eyüpspor ile ilgili anılarından bahsederek, U-19 altyapı oyuncularının kazandığı şampiyonluğu da tebrik etti. Gençlerin uyuşturucu, sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarında sporun büyük etkisi olduğunu vurgulayan Soylu, Eyüpspor'a desteklerini belirtti ve futbolculara başarılar diledi.

"SEMTİMİZE YAKIŞIR ADIMLAR ATILIYOR"

Soylu, yeni bir stat için yerinde dönüşüm imkanı varsa bunun kullanılması gerektiğine vurgu yaparak, "Bir başarı hikayesi görüyoruz. Hem tesisleşmede hem de sportif alanda bir başarı. Yılların spor kulübü. Türkiye'ye hem altyapıda ve üst liglere sporcular yetiştirmiş hem de semtine büyük heyecanlar yaşatmış bir kulüp. Sporla ilgilenen herkesin hatırasının olduğu bir kulüp. U19'un şampiyonluğu nedeniyle sizleri tebrik ediyorum. Kulübe de büyük bir sahiplenme var. Profesyonel müsabakalar önemli ancak altyapı da önemli. Burada tam da semtimize yakışır adımlar atılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın spora ve sporculara hassasiyetini biliyorsunuz. Geçmiş dönemlerle kıyaslanmayacak kadar önemli adımlar attı. Bunun yansımalarını da görüyorsunuz. Eyüpspor'un geldiği noktayı da takdir ediyoruz. İnşallah üst üste koyarak geçlerimizin sportif yaşamlarına yönelik çok daha iyi bir noktaya geleceğine inanıyoruz. Eyüpspor'a yolunda başarılar diliyoruz. Üzerimize düşeni yapacağız." dedi.

YEŞİL SAHADA HÜNERLERİNİ GÖSTERDİ

Konuşmasının ardından Bakan Soylu'ya, kulübün geçmişinin anlatıldığı bir kitap ve kulüp forması hediye edildi. Tesisleri gezdikten sonra takımla birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Soylu, çim sahada kısa süre top oynadı. Yeşil sahada futbol topunu sektiren ve kafa pasları veren Soylu'nun performansı büyük alkış aldı. Bakan Soylu, kendisini yolcu eden takım oyuncularına Togg aracını gösterdi. Araca binerek inceleme yapan sporculardan Özgür Okuyucu ve Arda Türköz, Togg'u çok beğendiklerini söyledi. Soylu sporcularla birlikte araç önünde fotoğraf çektirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpspor'u ziyaret etti! Futbol topuyla yaptıkları alkış aldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpspor'u ziyaret etti! Futbol topuyla yaptıkları alkış aldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpspor'u ziyaret etti! Futbol topuyla yaptıkları alkış aldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpspor'u ziyaret etti! Futbol topuyla yaptıkları alkış aldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpspor'u ziyaret etti! Futbol topuyla yaptıkları alkış aldı
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Son Dakika Spor Süleyman Soylu, Eyüpspor ziyaretinde futbol topuyla şov yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süleyman Soylu, Eyüpspor ziyaretinde futbol topuyla şov yaptı - Son Dakika
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