İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek\'i ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, BJK Başkanı Hasan Arat'ın ardından, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e de bir ziyaret etti. Rams Park Stadı'nda gerçekleşen buluşmada, Türk futbolunun son dönemlerde yaşanan şiddet gündeme geldi. Yaşananlara sıfır taviz anlayışıyla yaklaşılması gerektiğine vurgu yapan İmamoğlu, "Bunların hiçbirisi Türk futbolunun asla yaşamaması gereken durumlar. Bunun her ne olursa olsun 'ama'sı, 'fakat'ı olmaz. Bu tür davranışların asla prim yapmaması gerekir. Sıfır taviz noktasında davranılmalı. Futbolu, sporu kurallarıyla, sahada oynanan şekliyle, eksiğiyle, fazlasıyla, hatasıyla, doğrusuyla bırakmak durumundayız. Bu davranışların sona ermesini diliyoruz" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, BJK Başkanı Hasan Arat'ın ardından bugün de Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i ziyaret etti. Rams Park Stadı'nda gerçekleşen buluşmada İmamoğlu'na Başkan Danışmanı Murat Ongun da eşlik etti.

İMAMOĞLU'NDAN ÖZBEK'E "OLİMPİYAT BULUŞMASI" DAVETİ

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray yönetimine, teknik heyetine ve sporcularına başarılar dileyen İmamoğlu, şunları ziyaret etti:

"2024'ün hepimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Bugün gelmemin böylesi birkaç sebebi var. Hem Galatasaray'ın bu başarılı Avrupa yolculuğunu hem yeni yılı kutlamak. Bir başka boyutu da açıkçası İstanbul şehri olarak, güçlü bir olimpiyat yolculuğu kararımız var. Bu konu ilk gündeme geldiğinde, ilk niyetimizi ortaya koyduğumuzda, İstanbul'umuzun özellikle üç büyük kulübünün bu yolculukta en ana lokomotifler olması gerektiğini her yerde dile getiriyorum. Çünkü İstanbul'umuzun çok kıymetli üç markası. Bu yönüyle olimpiyat yolculuğumuzun, 2036 için iddialı bir şekilde sürdürülmesi arzumuz. Bu yıl biterken böyle bir hem olimpizm ruhu hem 100'ncü yılda olimpiyatla ilgili yolculukta, böyle bir sporcu, spor dünyası, başta az önce ifade ettiğiniz amatör branşlar olmak üzere, bir buluşma yapacağız. Orada, 100'ncü yılda, özellikle olimpik sporcularımızla buluşacağız. Size bu konuda davetimiz ulaşacak. Orada olmanızı, sporcuların özellikle katılmasını çok arzu ediyoruz."

"KÖTÜ GÖRÜNTÜLERİN ASLA YAŞANMAMASI TEMENNİMİZ"

İmamoğlu, "Görüyoruz ki spor, büyük bir iyileştirici güce sahip" ifadelerini kullanırken araya giren Özbek "Şu dönemde biraz…" diyerek, son dönemde Türk futbolunda yaşanan olaylara gönderme yaptı. Tekrar sözü alan İmamoğlu, şunları dile getirdi:

"Ona da değineceğim. Benim güzel bir huyum var. Bir an kötü şeyleri 'pat' diye silip atabiliyorum. Yine spor deyince aklıma kadın voleybolu geldi bir an için. Dolayısıyla güzellikler yaşandığında, aslında milletimize çok hoş bir moral, motivasyon olabiliyor. O bakımdan bu buluşmayı önemsiyoruz. Yine 2027 Avrupa Oyunları'nın bütün branşların bir arada bir oyun düzeni İstanbul'da ilk kez olacak. Ona talipliğimiz söz konusu. Türkiye Olimpiyat Komitesi'yle de uzun zamandır bunu da görüşüyoruz. İstanbul, çok büyük bir marka. Her yönüyle güçlü olması gerekiyor. Olimpiyatla İstanbul birleşmesi, aslında olimpiyatlar için de tarihi bir birleşme, buluşma. Bunların adımları açısından, bu süreçle ilgili size bilgi vermek istedim. Tabii ki Türk futboluna da değinmeden sözlerimi toparlayamayacağım. Geçen hakemimizin yaşadığı olay, sonrasında dün akşam sahadan çekilme olayları… Bunların hiçbirisi Türk futbolunun asla yaşamaması gereken durumlar. Bunun her ne olursa olsun 'ama'sı, 'fakat'ı olmaz. Spor, futbol kurallarıyla güzel. Eksikler olacak, hatalar olacak. Hep oldu. Yine olacak. Dünyada da oluyor. Bunları düzeltmek için, bir araya gelinecek, konuşulacak. Mutlak geleceksinizdir, geliyorsunuzdur da. Ama bu tür davranışların asla prim yapmaması gerekir. Yoksa öbür türlü yolu açılır bazı şeylerin. Sıfır taviz noktasında davranılmalı. Futbolu, sporu kurallarıyla, sahada oynanan şekliyle, eksiğiyle, fazlasıyla, hatasıyla, doğrusuyla bırakmak durumundadır. Bu davranışların sona ermesini diliyoruz. Burada da yine tabii iş sizin gibi değerli camialara düşüyor. Bu işin öncüsü, lokomotifi olmanızı bekliyoruz. Zaten centilmenliğinizi biliyoruz. Bunu bütün camialara yayarak, büyütmenizi dileriz. Bu kötü görüntülerin asla yaşanmaması da temennimiz."

ÖZBEK: GALATASARAY'IN OLİMPİYATLARA İLGİSİZ KALMASI MÜMKÜN DEĞİL

İmamoğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkürler eden Özbek de ziyarette şunları söyledi:

"Burası Galatasaray. İstanbul'u temsilen en büyük kulüplerimizden bir tanesi. Sportif olarak 17 branşta 2000'e yakın amatör sporcumuz oldu. Onlarla Türk sporuna hizmet etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla, bu manada da her zaman belediyemizden büyük destek bekliyoruz. Sizler de teşekkür ederiz bizi yeteri kadar destekliyorsunuz. Desteğinizin artarak devam etmesini istiyoruz. Çünkü neden? Bu faaliyetleri sürdürmek için, elbette ki kamunun, özellikle belediyelerin katkı vermesi gerekiyor. Başkan, söylediklerinizi katılıyorum. Olimpik ruh diye bir şey var. Olimpik ruh, aslında centilmenliği içinde barındıran bir olay. Dolayısıyla geçtiğimiz günlerde, sahalarda olan, özellikle futbolla ilgili olan olayları tasvip etmek mümkün değil. Yani 'Keşke olmasaydı' demek de artık çok geç oluyor. Bir an evvel bunun önlemini almanın yoluna gitmek lazım. Olimpiyatlar için yapacağınız organizasyon, elbette ki İstanbul için çok önemli. Galatasaray için iki defa önemli. Çünkü Galatasaray, olimpik oyunları Türkiye'ye getiren ilk kulüp. Dolayısıyla Galatasaray'ın bu konuya ilgisiz kalması mümkün değil."

İmamoğlu, geçen günlerde de BJK Başkanlığı'na seçilen Hasan Arat'a bir tebrik ziyaretinde bulunmuştu. İmamoğlu'nun gelecek günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a da bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.