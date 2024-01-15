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ING Türkiye Kupası'nın kura çekimi gerçekleştirildi

Basketbol erkeklerde ING Türkiye Kupası'nın kura çekimi Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapıldı. Türkiye Kupası'nda mücadele edecek 8 takımın temsilcileri törene katıldı. Çeyrek final müsabakaları 13-14 Şubat'ta oynanacak ve Dörtlü Final ise 16-18 Şubat'ta Konya'da gerçekleştirilecek.

ING Türkiye Kupası\'nın kura çekimi gerçekleştirildi
15.01.2024 - 14:07,  Güncelleme: 14:12
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Basketbol erkeklerde ING Türkiye Kupası'nın kura çekimi gerçekleştirildi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen törene Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Başkan Vekili Ömer Onan ve yönetim kurulu üyeleri ile kupada mücadele edecek 8 takımın temsilcileri katıldı.

Hidayet Türkoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye Kupası'nın çok anlamlı bir organizasyon olduğunu belirterek, "Kupaya katılmaya hak kazanan tüm takımlarımızı kutluyorum ve başarılar diliyorum. Geçen sene, 6 Şubat'ta yaşanan depremler nedeniyle kupayı düzenleyememiştik. Bu yıl Dörtlü Final, Konya'da gerçekleştirilecek. İnşallah seyircinin bol olacağı bir organizasyon olur." ifadelerini kullandı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısını ilk 8'de tamamlayan Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet, Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray Ekmas ve Bahçeşehir Koleji, Türkiye Kupası'nda oynama hakkı kazandı.

Aliağa Petkimspor ile Manisa Büyükşehir Belediyespor, organizasyonda ilk kez yer alacak.

Kupada çeyrek final müsabakaları, 13-14 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Çeyrek finalde rakiplerine üstünlük kuran takımlar, Dörtlü Final'e yükselecek.

Dörtlü Final organizasyonu ise 16-18 Şubat'ta Konya'da gerçekleştirilecek. ING Türkiye Kupası'nda tüm karşılaşmalar, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

ING Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Anadolu Efes-Manisa Büyükşehir Belediyespor

Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko

Beşiktaş Emlakjet-Bahçeşehir Koleji

Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas

Organizasyonda İstanbul'daki Anadolu Efes-Manisa Büyükşehir Belediyespor eşleşmesinin galibi, İzmir'de yapılacak Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas maçının kazananıyla yarı finalde karşılaşacak.

İzmir'deki Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko müsabakasında sahadan üstün ayrılan ekip ise İstanbul'da yapılacak Beşiktaş Emlakjet-Bahçeşehir Koleji eşlemesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor ING Türkiye Kupası'nın kura çekimi gerçekleştirildi - Son Dakika


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