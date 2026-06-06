İngiliz devleri, Osimhen transferinde geri adım attı

Galatasaray’ın sezon başında bonservisiyle kadrosuna katarak dünya çapında büyük ses getirdiği Nijeryalı yıldız golcü Victor Osimhen’in transfer geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşandı.
Avrupa devlerinin radarında olan golcü oyuncu için İngiltere’den beklenen hamleler henüz resmiyete dökülmedi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea ve Manchester United, uzun süredir 25 yaşındaki yıldız forveti kadrosuna katmak için nabız yokluyordu. Ancak İngiliz basınında yer alan iddialara göre; Victor Osimhen’in talep ettiği yüksek yıllık maaş beklentisi, her iki kulübün de transfer stratejisini olumsuz etkiledi. Finansal sürdürülebilirlik kurallarını esnetmek istemeyen Premier Lig devlerinin, bu maliyet karşısında transferde geri adım attığı öne sürüldü.
Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen ve sahada gösterdiği performansla büyüleyen Osimhen için şu ana kadar Galatasaray kulübüne ulaşmış resmi bir transfer teklifinin bulunmadığı öğrenildi.
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