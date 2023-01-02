Acun Ilıcalı'dan olay çıkış! İşçilerin mesai saatlerine tepki gösterdi - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'dan olay çıkış! İşçilerin mesai saatlerine tepki gösterdi

03.01.2023 00:22

İngiliz futbol takımı Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, işçilerin mesai saatleri ve çalışma sistemi hakkında yaptığı çıkışla gündem oldu. Kurallara tepki gösteren Ilıcalı, "Elimde güç olursa değiştireceğim" dedi.

İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın iş hayatının kurallarına isyan etti. Türkiye Kalite Derneği'nde açıklamalarda bulunan Ilıcalı, sabah erken saatte kalkmak ve yaz aylarında çalışmak gibi konulardan yakındı. Sistem hakkında eleştirilerde bulunan Ilıcalı, birbirinden çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamaları:

"KİMSENİN İŞE GELMESİNE GEREK YOK"

"Benim bünyesel olarak bir şeyi yapma zorunluluğuna bir antipatim var. Sıradışı bir şirketiz. Bizde mesai saati yok. Kimsenin işe gelmesine gerek de yok. Böyle bir beklenti de yok."

"ELİMDE GÜÇ OLURSA DEĞİŞTİRECEĞİM"

"Ben insanların herhangi bir saat düzeninde işe gelmesine karşıyım. Bir gün elimde bir güç olursa mesai saatlerini 10.30'da başlatmayı düşünüyorum. Niye sabah bu kadar erken kalkılıyor anlamış değilim. Niye erken kalkılıyor? Niye sabah 8 trafiği var?"

"İNSANLARIN UYUMASI LAZIM"

"İnsanlar uyusun ya. Bence insanların uyuması lazım. Niye müsait 10.30 ya da 11.00'da başlamıyor? O önceki 2 saatte dünya mı kurtuluyor? Hepimiz hep birlikte çalışmazsak aslında bir sorun olmayacak orada."

"GÜN MÜ YETİŞMİYOR?"

"Gün mü yetişmiyor? Ben ona da inanmıyorum...Zaten dünyayla saat farkları var, zaten her dakikayı yakalayamıyorsun. "Biz yazın niye çalışıyoruz? Hava güzel, her şey güzel, niye çalışıyoruz abi ya? Onu anlamak mümkün değil."

"MECBURİYETLER ÖZEL HAYATIMIZI ELİMİZDEN ALMIŞ"

"Bazı mecburiyetler bizim özel hayatımızı elimizden almış. Bazı kurallar çıkarılmış, kim çıkarmış bilmiyorum...Çok eski zamanlardan sert adamların kuralları ve bu kurallar şimdi de uygulanıyor. Biz niye sabah kalkıyoruz, biz niye Temmuz'da çalışıyoruz?"

"BU SİSTEMİ KİM ÇIKARMIŞ?"

"Kim bunu çıkarmış anlamıyorum ya. Kim abi bizi sabah işe yollayan? Birisi zamanında sabah işe gidin demiş ve o günden beri sabah işe gidiyoruz."

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