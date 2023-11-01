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İngiltere Futbol Federasyonu, futbolcuların Filistin için "Nehirden denize" ifadesini kullanmasını yasakladı - Son Dakika

İngiltere Futbol Federasyonu, futbolcuların Filistin için "Nehirden denize" ifadesini kullanmasını yasakladı

Son Güncelleme: 01.11.2023 21:05

İngiltere Futbol Federasyonu, Leicester Cityli futbolcu Hamza Choudhury'nin "Nehirden denize" ifadesini kullanmasının ardından, futbolcuların bu ifadeyi kullanmaması için kulüplere yazı göndereceğini açıkladı.

İngiltere Futbol Federasyonu, futbolcuların sosyal medya hesaplarında "nehirden denize" ifadesini kullanmaması için kulüplere yazı gönderecek.

"SALDIRGAN BİR İFADE"

Federasyonun kulüplere tavsiye kararı, Leicester Cityli futbolcu Hamza Choudhury'nin sonradan sildiği paylaşımında "nehirden denize" ifadesini kullanmasının ardından geldi. Federasyon kaynaklarının basında yer alan açıklamasında, "Dikkatli bir değerlendirmenin ardından, bu ifadenin birçok kişi için saldırgan olduğu ve futbolcular tarafından sosyal medya paylaşımlarında kullanılmaması gerektiğini belirtmek için tüm kulüplere yazı göndereceğiz." denildi.

"POLİSİN REHBERLİĞİNE BAŞVURACAĞIZ"

Açıklamada, "Bu ifadenin bir futbolcu tarafından tekrar kullanılması halinde, nasıl davranmamız ve karşılık vermemiz gerektiği konusunda polisin rehberliğine başvuracağız." ifadesi kullanıldı. Ürdün Nehri ile Akdeniz arasındaki topraklara atıfta bulunan ifade, Filistin'i desteklemek için kullanılıyor.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İngiltere Futbol Federasyonu, futbolcuların Filistin için 'Nehirden denize' ifadesini kullanmasını yasakladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere Futbol Federasyonu, futbolcuların Filistin için "Nehirden denize" ifadesini kullanmasını yasakladı - Son Dakika
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