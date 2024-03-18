Dün akşam oynanan ve maç sonu sahanın savaş alanına döndüğü Trabzonspor- Fenerbahçe maçı büyük olaylara sahne oldu. Sarı lacivertli oyuncuların galibiyet sonrası saha ortasında yaptığı sevinç üzerine oyun alanına giren bazı taraftarlarların gerçekleştirdiği saldırı sonrası ortalık karıştı.
Yaşanan arbedeye iki takımın oyuncuları ve teknik heyeti de dahil oldu. Güvenlik güçlerinin yetersiz kaldığı olaylarda sahaya giren isimlerden biri de Abdullah Avcı'nın yardımcısı Egemen Korkmaz oldu. Yaşanan karmaşa sırasında Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat'a yönelik fiziksel saldırısı sosyal medyada gündem olan Egemen Korkmaz'a büyük tepki geldi.
Maç sonu sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Egemen Korkmaz'ı hedef alan İrfan Can Eğribayat paylaşımına, 'Fenerbahçe'de forma giymiş. Şu an Trabzonspor'da yardımcı hocalık yapan Egemen Korkmaz... Ekmek yediğin yere ihanet etmek budur. Biz canımızı korumaya çalışırken gelip arkadan saldırmak insanlık değildir" notunu düştü.
Son Dakika › Spor › İrfan Can Eğribayat'tan Egemen Korkmaz'ı çıldırtacak paylaşım - Son Dakika
Kayseri'de Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Snowboard Türkiye Şampiyonası, Erciyes Hacılar Kapı'da yapılan yarışlarla sona erdi. 166 sporcu mücadele ettiği yarışlarda dereceye giren sporcular belli oldu.
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 6-0 yenerek 3 maç aradan sonra galibiyete ulaştı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren sarı-yeşilli ekip, bu sezon ilk kez bir maçta 6 gol attı. Şanlıurfaspor, 15. dakikada Amar Begic, 34. dakikada Yusuf Emre Gültekin, 37, ve 56. dakikalarda Marco Paixao, 77. dakikada Emanuel Dening ve 83. dakikada Mehmet Yiğit'in golleriyle deplasmandaki karşılaşmadan galip ayrıldı. Lig'de 3 maç aradan kazanan Şanlıurfa temsilcisi, futboldaki milli araya da moralli girdi. Sarı-yeşilli ekip, 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyetle topladığı 27 puanla 14. sırada bulunuyor. Şanlıurfaspor, 28. hafta maçında ise sahasında 2 Nisan Salı günü saat 14.00'da Sakaryaspor ile karşılaşacak.
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