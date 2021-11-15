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İrfan Can Kahveci Galatasaray maçını kaçırıyor mu? - Son Dakika

İrfan Can Kahveci Galatasaray maçını kaçırıyor mu?

15.11.2021 14:10

Galatasaray derbisine hazırlanan Fenerbahçe'de İrfan Can takımdan ayrı çalışıyor. Milli ara öncesi takıma dönen başarılı futbolcuya ne olduğu merak edilmekte. Sarı-Lacivertli taraftarlar, İrfan'dan gelen sakatlık haberlerine isyan etti.

Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de Valencia, Altay, Gustavo, Tisserand dinleniyor. İrfan Can da takımdan ayrı. Milli maçlar öncesi sakatlığını atlatan İrfan'ın nasıl bir sakatlık yaşadığı merak ediliyor.

İrfan Can'ın derbide oynamama ihtimali taraftarın sabrını taşırdı! Tepkilerin haddi hesabı yok

BİREYSEL ÇALIŞMA

Sakatlığından dolayı Milli Takım'a gönderilmeyen İrfan Can, özel program dahilinde yaptığı bireysel çalışmayla antrenmanları sürdürüyor. Derbide ilk 11'de başlayıp başlamayacağı hakkında net bir bilgi yok.

"NE ZAMAN OYNAYACAK?"

Fenerbahçeli taraftarlar, sürekli gelen sakatlık haberlerinden bıkmış durumda. Sosyal medyada gösterilen tepkinin boyutu çok büyük. İrfan'ın ayrılmasını isteyenler dahi var.

İşte bazı taraftar yorumları:

İrfan Can'ın derbide oynamama ihtimali taraftarın sabrını taşırdı! Tepkilerin haddi hesabı yok
İrfan Can'ın derbide oynamama ihtimali taraftarın sabrını taşırdı! Tepkilerin haddi hesabı yok
İrfan Can Kahveci Galatasaray maçını kaçırıyor mu?

Galatasaray, Fenerbahçe, Pazar, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İrfan Can Kahveci Galatasaray maçını kaçırıyor mu? - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: İrfan Can Kahveci Galatasaray maçını kaçırıyor mu? - Son Dakika
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