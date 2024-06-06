Irkçılığa maruz kalan İlkay Gündoğan\'dan tartışma yaratacak sözler: Ben de Alman\'ım

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Alman Milli Futbol Takımı'nın Türk asıllı kaptanı İlkay Gündoğan, Spiegel dergisine verdiği röportajda maruz kaldığı ırkçılık ve takım kaptanlığıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Göçmen kökenli olduğum için kaptan olmadım" diyen tecrübeli oyuncu, " Almanya'nın "yeni gerçekliğini" yansıttığı için benim gibi insanlara yönetim pozisyonlarında ihtiyaç duyduğunu biliyorum. Belki farklı görünüyoruz ancak biz de Alman'ız. Bir rol model olabileceğimi biliyorum" dedi.

"KAPTAN OLMAK BENİ GURURLANDIRIYOR"

Yıldız futbolcu, "Göçmen kökenli olduğum için kaptan olmadım. Birinin diğeriyle hiçbir ilgisi yok. Bu, takım arkadaşlarımın ve teknik direktörün beni nasıl gördüğüyle ilgili. Takımınız sizi açık, dürüst ve iyi biri olarak görür ve kabul ederse kaptan olursunuz. Bu kökenimle değil, insani olarak neyi temsil ettiğimle ilgili" cevabını verdi.

"BELKİ FARKLI GÖRÜNÜYORUZ ANCAK BİZ DE ALMAN'IZ"

İlkay Gündoğan, Almanya'nın "yeni gerçekliğini" yansıttığı için kendisi gibi insanlara yönetim pozisyonlarında ihtiyaç duyulduğunu bildiğini belirterek, "Belki farklı görünüyoruz ancak biz de Alman'ız. Bir rol model olabileceğimi biliyorum. Ama bunu çok fazla vurgulamak istemiyorum" değerlendirmesinde bulundu. Çocukluğunda yaşadığı bölgede Alman, Türk, Arap ve Asyalı arkadaşlarıyla futbol oynadığını anlatan deneyimli orta saha, "Benim büyüdüğüm Almanya buydu" ifadesini kullandı.

"ANNEM HARİÇ TÜM AİLEM GALATASARAY TARAFTARIYDI"

İlkay, ailesinin Türkiye'de tuttuğu takımın sorulması üzerine "Annem hariç tüm aile Galatasaray taraftarıydı. Annem Fenerbahçe taraftarıydı ve bu nedenle evde zor zamanlar geçirdi. Galatasaray nevresimlerim de vardı" bilgisini paylaştı.

"ALTINTOP KARDEŞLER İDOLÜMDÜ"

Çocukluğunda daha çok Hamit ve Halil Altıntop kardeşleri idol olarak gördüğünü aktaran İlkay Gündoğan "Onlar da benim gibi Gelsenkirchen'den geliyordu ve Türk ebeveynleri vardı. Bana benziyorlardı ve Bundesliga'da çok başarılıydılar" şeklinde konuştu.

"İNSANLARIN BENİ İSTEMEDİĞİ ANLAR ACI VERİCİYDİ

İlkay, hiç Alman Milli Takımı'na ait olmadığı hissini duyup duymadığına ilişkin soruya, "Oyunuma yönelik eleştirileri, bazı insanların beni orada istemediği şeklinde algıladığım anlar oldu. Bu özellikle acı vericiydi. Ancak bir noktada durumun her zaman böyle olmadığını, sadece zaman zaman kötü bir oyun oynadığımı da fark ettim" yanıtını verdi.