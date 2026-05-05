İsmail Yüksek Fenerbahçe\'den ayrılıyor

Fenerbahçe’de yeni sezon planlaması sürerken, İsmail Yüksek cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

AYRILIK TALEBİNİ İLETTİ

Sarı-lacivertli takımın ön liberosu İsmail Yüksek’in, sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdiği öğrenildi.

FORMA ŞANSI AZALDI

N’Golo Kanté ve Matteo Guendouzi gibi isimlerin kadroya katılmasının ardından forma bulmakta zorlanan milli futbolcunun, yeni sezonda da benzer bir tabloyla karşılaşacağını düşündüğü belirtildi.

AVRUPA’DAN TALİPLER VAR

Kariyerine Avrupa’da devam etmek isteyen 26 yaşındaki oyuncuya Brighton ve Bayer Leverkusen’in ilgi gösterdiği ifade edildi. İngiliz ekibinin transferde daha istekli olduğu gelen bilgiler arasında yer aldı.

AYRILIKTA KARARLI

Seçim sürecine giren Fenerbahçe yönetiminin konuyu yeni yönetime bırakabileceği belirtilirken, İsmail Yüksek’in ayrılık konusunda kararlı olduğu aktarıldı. İsmail Yüksek, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 45 maçta görev aldı ve 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.