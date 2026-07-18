Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek dünya evine girdi, şahitliğini iki başkan yaptı

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın başarılı futbolcularından İsmail Yüksek, uzun süredir birlikte olduğu mimar Esin Matraş ile dünyaevine girdi. Çiftin nikah töreni, spor ve iş dünyasından çok sayıda ismi bir araya getirirken, Fenerbahçe'nin yeni transferleri Nathan Aké ve Mason Greenwood'un da düğüne katılması dikkat çekti.

AZİZ YILDIRIM VE ALİ KOÇ AYNI NİKAHTA BULUŞTU

İsmail Yüksek ile Esin Matraş'ın nikah törenine Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, eski başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, teknik ve idari heyet, futbolcular, eski yöneticiler ile çiftin aileleri ve yakınları katıldı.

Nikah şahitliklerini Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün eski başkanlarından Ali Koç, eski bakan ve AK Parti Milletvekili Faruk Çelik ile iş insanı Ziya Eren üstlendi.

YENİ TRANSFERLER İLK KEZ KAMERALARIN KARŞISINA ÇIKTI

Sarı-lacivertli ekibin yeni transferleri Nathan Aké ile Mason Greenwood da düğüne katılan isimler arasında yer aldı. İki futbolcunun ilk kez Fenerbahçeli futbolcularla birlikte bir organizasyonda görüntülenmesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

ESİN MATRAŞ'IN GELİNLİĞİ BEĞENİ TOPLADI

Düğünde sade ve zarif gelinliğiyle dikkat çeken Esin Matraş, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Çiftin mutluluk kareleri binlerce beğeni ve yorum alırken, İsmail Yüksek'in takım arkadaşları ve davetliler de çifte mutluluk dileklerini iletti.

HÜNERLERİNİ DANS PİSTİNDE DE SERGİLEDİ

Düğünün en renkli anlarından biri ise İsmail Yüksek'in dans performansı oldu. Yeşil sahalardaki başarısıyla tanınan milli futbolcu, Kafkas halk oyunları gösterisiyle davetlilerden büyük alkış aldı. Yüksek'in performansı geceye damga vururken, o anlar davetlilerin cep telefonu kameralarına da yansıdı.