İspanya'da futbol sahalarına bu kez ırkçılık damga vurdu! Real Madrid'in sambacı yıldızı Vinicius'a yapılanlardan sonra Ancelotti ve Neymar'dan destek - Son Dakika
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İspanya'da futbol sahalarına bu kez ırkçılık damga vurdu! Real Madrid'in sambacı yıldızı Vinicius'a yapılanlardan sonra Ancelotti ve Neymar'dan destek

22.05.2023 07:13

La Liga'nın dev kulübü olan Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius'a karşı ırkçı saldırılar devam ediyor. Valencia'nın taraftarları, Vinicius'a yönelik çirkin tezahüratlar yaptı. Karşılaşma yaklaşık 10 dakika durdu. Aradan sonra kırmızı kart gören Vinicius, İspanya La Liga'yı yerden yere vurdu. Teknik Direktör Ancelotti ve PSG'nin yıldızı Neymar'dan çok sert tepki geldi. Ancelotti olanları "utanç verici" olarak nitelendirirken, Neymar ise sosyal medyadan "seninleyim" notunu paylaştı.

İspanya La Liga'da 35. hafta müsabakasında Valencia- Real Madrid maçının ikinci yarısında Real Madridli futbolcu Vinicius Junior'a karşı yapılan ırkçı hareketler ve sonrasında yaşananlar futbol dünyasının merkezine oturdu.

OYUN DURDU

71. dakikada Vinicius Junior, Valencia tribünlerinden bir taraftarın kendisine ırkçı hakaret ettiği gerekçesiyle oyunu durdurdu. Her iki takımın oyuncuları ve teknik ekipleri olaya dahil oldu. Polis tribüne gidip o bölümü dağıttı. Oyun yaklaşık 10 dakika durdu. Oyunun durduğu sırada ırkçılığa karşı anons yapıldı. Ancak tezahüratlar devam etti. Öfkesine yenik düşen Vinicius, rakibine sert faul yaptığı gerekçesiyle kırmızı kart gördü. Maçı 1-0 Valencia kazandı. Teknik Direktör Ancelotti ve Vinicius'tan zehir zemberek açıklamalar geldi.

"IRKÇILAR ÖDÜL KAZANDI"

İspanya'da defalarca ırkçılığa maruz kalan Vinicius maçın ardından, "Irkçıların kazandığı ödül benim maçtan atılmamdı. Bu futbol değil, bu LaLiga" açıklaması yaptı.

"İSPANYA'DA ÇİRKİN BİR SORUN VAR, BURADA FUTBOL OYNANAMAZ"

Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Ancelotti, "Futboldan konuşmak istemiyorum. Çok kızgınım. Bugün burada olanlar utanç verici. Tüm stat Vinicius'a 'maymun' diye bağırdı. İspanya liginin bir sorunu var ve bu, Vinicius değil. O sadece kurban. Bu şekilde futbol oynanamaz. Maçı kazansaydık da aynı şeyleri söylerdim. Olanlar çok ciddi" ifadelerini kullandı.

NEYMAR: SENİNLEYİM

PSG'nin dünyaca ünlü futbolcusu Neymar yaşananların ardından Vinicius'un fotoğrafını kalp emojisi ve "Seninleyim" mesajıyla paylaştı.

"BU LİG ARTIK IRKÇILARIN"

Vinicius, kişisel Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "İlki, ikincisi, üçüncüsü de değildi. La Liga'da ırkçılık normal. Rakipler bunun normal olduğunu düşünüyor. Federasyon da normal görüyor ve rakipler de bunu teşvik ediyor. Ben çok üzgünüm. Bir zamanlar Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano Ronaldo ve Messi'nin sahip olduğu şampiyonluk bugün ırkçıların. "

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Real Madrid, İspanya, Futbol, Neymar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İspanya'da futbol sahalarına bu kez ırkçılık damga vurdu! Real Madrid'in sambacı yıldızı Vinicius'a yapılanlardan sonra Ancelotti ve Neymar'dan destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: İspanya'da futbol sahalarına bu kez ırkçılık damga vurdu! Real Madrid'in sambacı yıldızı Vinicius'a yapılanlardan sonra Ancelotti ve Neymar'dan destek - Son Dakika
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