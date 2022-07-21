İstanbul Başakşehir - Maccabi Netanya: 1-1

STAT: Başakşehir Fatih Terim
HAKEMLER: Irakli Kvirikashvili, Giorgi Elikashvili, David AkhvledianiİSTANBUL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan - Caiçara (Dk. 76 Ömer Ali Şahiner), Ndayishimiye, Duarte, Lima, Mahmut Tekdemir (Dk. 90 Crivelli), Biglia, Serdar Gürler (Dk. 76 Szysz), Berkay Özcan (Dk. 57 Aleksic), Deniz Türüç (Dk. 57 Chouiar), OkakaMACCABI NETANYA: Nitzan - Konstantini (Dk. 85 Jaber), Galabov, Shlomo, Hartherz, Avraham (Dk. 66 Sade), Takang, Karzev, Twumasi (Dk. 66 Berko), Rotman (Dk. 85 Keler), Itzhak (Dk. 74 Berkovits)GOLLER: Dk. 81 Szysz (İstanbul Başakşehir), Dk. 2 Itzhak (Maccabi Netanya)KIRMIZI KART: Dk. 90+2 Galabov (Maccabi Netanya)SARI KARTLAR: Duarte, Crivelli (İstanbul Başakşehir), Hartherz, Shlomo, Constantini, Takang (Maccabi Netanya)İstanbul Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında İsrail ekibi Maccabi Netanya ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Deplasman ekibi 2'nci dakikada Itzhak'ın golüyle öne geçerken, İstanbul Başakşehir bu gole 81'inci dakikada Szysz ile cevap verdi. Bu eşleşmede rövanş karşılaşması, 28 Temmuz Perşembe günü İsrail'de oynanacak.2'nci dakikada Netanya öne geçti. Ani gelişen Netanya atağında sağ kanattan Twumasi'nin ortasında iyi yükselen Itzhak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'ın sağından ağlarla buluştu: 0-1.21'inci dakikada Başakşehir etkili oldu. Sağ kanattan taç çizgisine yakın bir noktada Deniz Türüç'ün ceza sahasına yolladığı topla arka direkte buluşan Serdar'ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.40'ıncı dakikada Caiçara'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Serdar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.İlk yarı deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.52'nci dakikada gelişen Netanya atağında Itzhak'ın kafayla indirdiği topla buluşan Takang'ın sol ayağıyla ceza sahası içerisinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı gitti.69'uncu dakikada Lima'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunu savunma uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topla buluşan Caiçara'nın plase vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı kornere tokatladı.78'inci dakikada Biglia'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Szysz'in ceza sahası çizgisinin hemen önünden sol ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.81'inci dakikada Başakşehir beraberliği yakaladı. Sol kanattan topla birlikte kat eden Chouiar'ın ceza sahasına yaptığı ortada arkada direkte topla buluşan Szysz, meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.87'nci dakikada Başakşehir'in kaleyi cepheden gören bir noktadan kazandığı serbest vuruşta Aleksic'in vuruşunu kaleci kurtardı.90+2'nci dakikada Netanya'da Galabov, Crivelli'ye yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 1-1 sonuçlandı.
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