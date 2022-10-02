Futbol: 2022 Ampute Dünya Kupası

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda heyecan gruplarda oynanan karşılaşmalarla sürdü.
Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerinde devam eden turnuvanın üçüncü gününde 12 maç oynandı.
Şampiyonada bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Arjantin-ABD: 3-1
Polonya- Tanzanya: 2-1
Japonya- Kolombiya: 3-1
Meksika- Almanya: 5-1
İspanya- Özbekistan: 0-3
İrlanda- İran: 0-2
Brezilya- Fas: 2-0
İngiltere-Endonezya: 3-0
Angola- Irak: 4-1
İtalya- Uruguay: 2-1
Haiti- Fransa: 6-0
Türkiye- Liberya: 5-0
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