İşte Galatasaray\'ın Şampiyonlar Ligi\'ndeki muhtemel rakipleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, aldığı kritik puanla Avrupa'da bir üst turun kapısını araladı. Sarı-kırmızılı ekip, puanını 10'a yükseltirken play-off turundaki muhtemel rakipleri de büyük ölçüde şekillendi.

İLK 24 YOLUNDA BÜYÜK AVANTAJ

Atletico Madrid karşısında sergilediği dirençli futbolla sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Galatasaray, lig formatında ilk 24 hedefi doğrultusunda önemli bir avantaj elde etti. Bu sonucun ardından gözler, son hafta oynanacak Manchester City maçına çevrildi.

EN YÜKSEK EŞLEŞME İHTİMALİ NEWCASTLE

Ülke puanı ve eşleşme ihtimallerine yönelik yapılan analizlere göre Galatasaray'ın play-off turunda karşılaşma ihtimali en yüksek takım yüzde 17,71 oranla Newcastle United olarak öne çıktı. İngiliz ekibini Avrupa'nın güçlü kulüpleri takip ediyor.

MANCHESTER CITY MAÇI TABLOYU BELİRLEYECEK

Galatasaray'ın deplasmanda oynayacağı Manchester City karşılaşması, play-off turundaki rakip profilini doğrudan etkileyecek. Sarı-kırmızılı ekip galibiyet alması halinde Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund veya Marsilya ile eşleşmeye daha yakın olacak. Beraberlik durumunda Inter, Newcastle United ve Borussia Dortmund ihtimalleri güç kazanacak. Mağlubiyet halinde ise Newcastle United, Inter ve Atalanta gibi zorlu rakiplerle karşılaşma olasılığı artacak.

ELENME İHTİMALİ ZAYIF AMA MÜMKÜN

Galatasaray'ın 10 puanla turnuvaya veda etmesi için birçok olumsuz sonucun aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor. Sarı-kırmızılı ekibin elenme ihtimalinin ortaya çıkabilmesi için dokuz farklı senaryodan en az sekizinin gerçekleşmesi şart. Bu nedenle Galatasaray, son hafta öncesinde güçlü bir avantaja sahip durumda.