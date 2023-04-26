İtalya basını, Fenerbahçe'nin gelecek vaad eden yıldız ismi Arda Güler için "Fenomen bebek" lakabı taktı - Son Dakika
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İtalya basını, Fenerbahçe'nin gelecek vaad eden yıldız ismi Arda Güler için "Fenomen bebek" lakabı taktı

26.04.2023 13:23

İstanbulspor karşılaşmasında attığı 2 gol ile performansından söz ettiren Arda Güler, Avrupa'da büyük ilgi çekti. İtalyan basını, genç yıldızdan söz ederken "Fenomen bebek" ifadesi ile bahsetti.

İstanbulspor maçına ilk 11'de başlayan Arda Güler, attığı 2 golle mücadeleye damga vurmuştu. 18 yaşındaki futbolcunun performansı Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı.

"TÜRK FUTBOLUNUN EN BAŞARILI YETENEKLERİNDEN BİRİ"

Arda Güler için İtalyan basınında "Fenomen bebek" ifadesi kullanıldı. Sporx'in "informazione" adlı haber sitesinden aktardığı haberde Arda Güler için, " Fenerbahçe'de Arda Güler, şampiyonluk yolunda önemli bir maçta güzel bir gol attı. Napoli, genç futbolcuyu takip ediyor. Güler, hem ofansif orta saha hem de kanat oyuncusu olarak oynayabilen Türk futbolunun en başarılı yeteneklerinden biri." denildi.

DÜNYA DEVLERİ PEŞİNDE

İtalyan basınında çıkan haberlerde ayrıca Arda Güler için Barcelona, PSG, Real Madrid ve Bayern Münih gibi dünya devlerinin devrede olduğu belirtildi.

YORUMLAR (1)
  • Emir Emir: ARDA GÜLER,FRANSIZ OLSA 30 MİLYON AVRO, BREZİLYALI OLSA 40 MİLYON AVRO, İTALYAN OLSA 50 MİLYON AVRO,İNGİLİZ OLSA 60 MİLYON AVRO,POTREKİZLİ OLSA 70 MİLYON AVRO,TÜRK OLUNCA 15 MİLYON AVRO FİYAT BİÇERLER, TÜRKİYEDEN GİTTİĞİ GÜN SERBEST KALMA BEDELİ 45 MİLYON AVRO YAZARLAR. Cevap Yaz 15 1 Yayından Kaldır
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İstanbulspor, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İtalya basını, Fenerbahçe'nin gelecek vaad eden yıldız ismi Arda Güler için 'Fenomen bebek' lakabı taktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalya basını, Fenerbahçe'nin gelecek vaad eden yıldız ismi Arda Güler için "Fenomen bebek" lakabı taktı - Son Dakika
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