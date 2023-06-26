İzdiham yaşandı! Internacional taraftarları Valencia'yı coşkuyla karşıladı - Son Dakika
Üye Girişi

İzdiham yaşandı! Internacional taraftarları Valencia'yı coşkuyla karşıladı

26.06.2023 22:19

Fenerbahçe'den ayrılan Enner Valencia, Brezilya ekibi Internacional'e transfer oldu. Yeni takımının taraftarları, Ekvadorlu yıldızı büyük bir coşkuyla karşıladı. Valencia, kalabalığın içerisinde yürümekte bile zorluk çekti. Sosyal medyada gündem olan o anlar, futbolseverler tarafından ilgiyle takip edildi.

Fenerbahçe'den ayrılarak Brezilya ekiplerinden Internacional'e transfer olan Enner Valencia'yı yeni takımının taraftarları büyük bir coşkuyla karşıladı. Ekvadorlu yıldız kalabalığın içerisinde yürümekte bile zorluk çekti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

İzdiham yaşandı! Internacional taraftarları Valencia'yı coşkuyla karşıladı

BÜYÜK COŞKUYLA KARŞILANDI

Süper Lig devi Fenerbahçe'de attığı gollerle adından söz ettiren, Süper Lig'de gol kralı Avrupa'da ise en çok gol atan 3. futbolcu konumunda yer alan Enner Valencia yeni takımı olan Internacional taraftarları büyük coşkuyla karşılandı.

Resmen izdiham yaşandı! Internacional taraftarları Valencia'yı bakın nasıl karşıladı

İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Valencia'nın geleceği saatte havaalanında toplanan binlerce Internacional taraftarı yıldız futbolcuyu meşaleler ve tezarühatlarla karşıladı. Taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaşan Ekvadorlu golcü, 1 saat boyunca taraftarlarla resim çektirdikten sonra aracına güçlükle binebildi.

İzdiham yaşandı! Internacional taraftarları Valencia'yı coşkuyla karşıladı
YORUMLAR
500
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Ivan Perisic, Acun Ilıcalı ile tatilde Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Ivan Perisic, Acun Ilıcalı ile tatilde

Enner Valencia, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzdiham yaşandı! Internacional taraftarları Valencia'yı coşkuyla karşıladı - Son Dakika


Son Dakika
23:28 Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Ivan Perisic, Acun Ilıcalı ile tatilde
23:24 İsmi Fenerbahçe ile anılıyordu! Acun Ilıcalı'nın yanındaki futbolcuyu gören taraftarlar sosyal medyayı yıktı
23:07 Putin, Wagner lideri Prigojin'i affetmedi: İsyanın liderleri adalet önüne çıkacak
23:03 Wagner askerlerine merhamet eden Putin, eski dostu Prigojin'i affetmedi: İsyanın liderleri adalet önüne çıkacak
22:50 Zaniolo'nun menajeri: Transfer dönemi uzun, teklifler gelirse değerlendirilir
22:46 Açık kapı bıraktı! Zaniolo'nun menajerinden net transfer açıklaması
22:26 Son Dakika! İsyan sonrası Putin, Wagner askerlerine şartlarını sundu: Ya orduya katılırlar, ya Belarus'a giderler ya da evlerine dönerler
22:22 Son Dakika! İsyan sonrası Putin, Wagner askerlerine üç seçenek sundu: Ya orduya katılırlar, ya Belarus'a giderler ya da evlerine dönerler
22:14 İzdiham yaşandı! Internacional taraftarları Valencia'yı coşkuyla karşıladı
22:10 Resmen izdiham yaşandı! Internacional taraftarları Valencia'yı bakın nasıl karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2023 00:03:01. #1.11#
SON DAKİKA: İzdiham yaşandı! Internacional taraftarları Valencia'yı coşkuyla karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement