İzmir Çoruhlu FK\'da Umut Devam Ediyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden İzmir Çoruhlu FK'da bu sezon Engin Dursun, Levent Eriş ve Mustafa İşçelebi'den sonra dördüncü teknik direktör olarak göreve gelen Halim Karaköse, 3 maçta 2 beraberlik, 1 galibiyet alıp takımın kümede kalma umudunu son haftaya taşıdı. Turuncu-siyahlılar, teknik direktör Karaköse önderliğinde Afyonspor ve Altay'la deplasmanda 1-1 berabere kalıp, Uşakspor'u 1-0 geriden gelerek 3-1 mağlup etti.

Bu periyotta ayrıca Nazillispor'u hükmen 3-0 mağlup eden İzmir Çoruhlu FK, Halim Karaköse döneminde 4 müsabakada 8 puan toplayıp 23 puana ulaşarak pes etmedi. İzmir temsilcisi cumartesi günü Play-Off hattındaki Ayvalıkgücü Belediyespor'a konuk olacak. Galibiyetten başka şansı olmayan Çoruhlu FK, Ayvalık deplasmanında kazanır, Altay puan kaybederse kurtuluşunu ilan edecek.