İzmir\'de Kuzey Ege Spor Oyunları Başlıyor

Spor

İzmir'de ilk kez düzenlenecek olan Kuzey Ege Spor Oyunları, 20-25 Mayıs 2024 tarihlerinde Aliağa'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Aliağa Kaymakamlığı ve Aliağa Belediyesi ev sahipliğinde, Aliağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde organize edilecek spor oyunlarına Kınık, Bergama, Menemen, Foça, Dikili ve Aliağa'dan yüzlerce sporcu katılacak.

Kuzey Ege Spor Oyunları 20-25 Mayıs 2024 tarihlerinde Aliağa'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Basketboldan futbola, masa tenisinden plaj voleyboluna, yelkenden yüzmeye kadar 12 farklı branşta yapılacak müsabakalar öncesi organizasyonun tanıtım toplantısı 16 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 14.30'da Aliağa Belediyesi Güzelhisar Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Tanıtım toplantısına 6 ilçe protokolü katılacak.

Kuzey Ege Spor Oyunları Kortejin20 Mayıs 2024 Pazartesi günü saat 18.00'de Enka Spor Salonu'ndan başlayarak Avcı Ramadan Parkı'nda sona erecek.

2024 Kuzey Ege Spor Oyunları müsabaka programı şöyle:

20 Mayıs Pazartesi

Saat 10.00 - Plaj voleybolu - Atış ve Tatbikat Eğitim Merkez Komutanlığı

Saat 10.00 - Yelken - Şakran

21 Mayıs Salı

Saat 10.30 - Futbol - Değirmendere Futbol Sahası

Saat 10.00 - Masa Tenisi - Aliağa Belediyesi Çok Amaçlı Spor Salonu

Saat 10.00 - Mini voleybol - Cumhuriyet Meydanı

Saat 10.00 - Plaj voleybolu - Atış ve Tatbikat Eğitim Merkez Komutanlığı

Saat 10.00 - Tenis - Petkim Tenis Kortları

Saat 10.00 - Yelken - Şakran

22 Mayıs Çarşamba

Saat 10.00 - Tenis - Petkim Tenis Kortları

Saat 10.00 - Plaj voleybolu - Atış ve Tatbikat Eğitim Merkez Komutanlığı

Saat 10.00 - Mini voleybol - Cumhuriyet Meydanı

Saat 10.00 - Masa Tenisi - Aliağa Belediyesi Çok Amaçlı Spor Salonu

Saat 10.30 - Futbol - Değirmendere Futbol Sahası

Saat 16.00 - Basketbol - Avcı Ramadan

23 Mayıs Perşembe

Saat 10.00 - Yüzme - Aliağa Yaşam Merkezi

Saat 10.00 - Tenis - Petkim Tenis Kortları

Saat 10.00 - Satranç - Enka Spor Salonu

Saat 10.00 - Plaj voleybolu - Atış ve Tatbikat Eğitim Merkez Komutanlığı

Saat 10.00 - Mini voleybol - Cumhuriyet Meydanı

Saat 10.30 - Futbol - Değirmendere Futbol Sahası

Saat 11.00 - Badminton - Aliağa Belediyesi Çok Amaçlı Spor Salonu

Saat 16.00 - Basketbol - Avcı Ramadan

24 Mayıs Cuma

Saat 10.00 - Yüzme - Aliağa Yaşam Merkezi

Saat 10.00 - Tenis - Petkim Tenis Kortları

Saat 10.00 - Satranç - Enka Spor Salonu

Saat 10.00 - Plaj voleybolu - Atış ve Tatbikat Eğitim Merkez Komutanlığı

Saat 10.00 - Kros - Ağapark

Saat 10.30 - Futbol - Değirmendere Futbol Sahası

Saat 16.00 - Basketbol - Avcı Ramadan

Saat 11.00 - Badminton - Aliağa Belediyesi Çok Amaçlı Spor Salonu

25 Mayıs Cumartesi

Saat 11.00 - Oryantiring - Doğa Park

Gerçekleştirilecek müsabakalar sonunda dereceye giren takım ve sporcular için 25 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'nda ödül töreni düzenlenecek. - İZMİR