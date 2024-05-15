İzmir\'de Kuzey Ege Spor Oyunları Başlıyor

İzmir'de ilk kez düzenlenecek olan Kuzey Ege Spor Oyunları, 20-25 Mayıs 2024 tarihlerinde Aliağa'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Aliağa Kaymakamlığı ve Aliağa Belediyesi ev sahipliğinde, Aliağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde organize edilecek spor oyunlarına Kınık, Bergama, Menemen, Foça, Dikili ve Aliağa'dan yüzlerce sporcu katılacak.
Kuzey Ege Spor Oyunları 20-25 Mayıs 2024 tarihlerinde Aliağa'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Basketboldan futbola, masa tenisinden plaj voleyboluna, yelkenden yüzmeye kadar 12 farklı branşta yapılacak müsabakalar öncesi organizasyonun tanıtım toplantısı 16 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 14.30'da Aliağa Belediyesi Güzelhisar Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Tanıtım toplantısına 6 ilçe protokolü katılacak.
Kuzey Ege Spor Oyunları Kortejin20 Mayıs 2024 Pazartesi günü saat 18.00'de Enka Spor Salonu'ndan başlayarak Avcı Ramadan Parkı'nda sona erecek.
2024 Kuzey Ege Spor Oyunları müsabaka programı şöyle:
20 Mayıs Pazartesi
Saat 10.00 - Plaj voleybolu - Atış ve Tatbikat Eğitim Merkez Komutanlığı
Saat 10.00 - Yelken - Şakran
21 Mayıs Salı
Saat 10.30 - Futbol - Değirmendere Futbol Sahası
Saat 10.00 - Masa Tenisi - Aliağa Belediyesi Çok Amaçlı Spor Salonu
Saat 10.00 - Mini voleybol - Cumhuriyet Meydanı
Saat 10.00 - Plaj voleybolu - Atış ve Tatbikat Eğitim Merkez Komutanlığı
Saat 10.00 - Tenis - Petkim Tenis Kortları
Saat 10.00 - Yelken - Şakran
22 Mayıs Çarşamba
Saat 10.00 - Tenis - Petkim Tenis Kortları
Saat 10.00 - Plaj voleybolu - Atış ve Tatbikat Eğitim Merkez Komutanlığı
Saat 10.00 - Mini voleybol - Cumhuriyet Meydanı
Saat 10.00 - Masa Tenisi - Aliağa Belediyesi Çok Amaçlı Spor Salonu
Saat 10.30 - Futbol - Değirmendere Futbol Sahası
Saat 16.00 - Basketbol - Avcı Ramadan
23 Mayıs Perşembe
Saat 10.00 - Yüzme - Aliağa Yaşam Merkezi
Saat 10.00 - Tenis - Petkim Tenis Kortları
Saat 10.00 - Satranç - Enka Spor Salonu
Saat 10.00 - Plaj voleybolu - Atış ve Tatbikat Eğitim Merkez Komutanlığı
Saat 10.00 - Mini voleybol - Cumhuriyet Meydanı
Saat 10.30 - Futbol - Değirmendere Futbol Sahası
Saat 11.00 - Badminton - Aliağa Belediyesi Çok Amaçlı Spor Salonu
Saat 16.00 - Basketbol - Avcı Ramadan
24 Mayıs Cuma
Saat 10.00 - Yüzme - Aliağa Yaşam Merkezi
Saat 10.00 - Tenis - Petkim Tenis Kortları
Saat 10.00 - Satranç - Enka Spor Salonu
Saat 10.00 - Plaj voleybolu - Atış ve Tatbikat Eğitim Merkez Komutanlığı
Saat 10.00 - Kros - Ağapark
Saat 10.30 - Futbol - Değirmendere Futbol Sahası
Saat 16.00 - Basketbol - Avcı Ramadan
Saat 11.00 - Badminton - Aliağa Belediyesi Çok Amaçlı Spor Salonu
25 Mayıs Cumartesi
Saat 11.00 - Oryantiring - Doğa Park
Gerçekleştirilecek müsabakalar sonunda dereceye giren takım ve sporcular için 25 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'nda ödül töreni düzenlenecek. - İZMİR
Son Dakika › Spor › İzmir'de Kuzey Ege Spor Oyunları Başlıyor - Son Dakika
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