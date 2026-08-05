İzmir Futbolunda Şok Çekilmeler

TÜRKİYE'de futbolun ilk oynandığı şehir olan ülkenin üçüncü büyük kenti İzmir'de tarihleri 100 yıla ulaşıp aşan köklü kulüpler yeni sezon öncesi bir bir kepenk kapatıyor. Sezon öncesi aylarca sessizliğin hakim olduğu İzmir futbolunda kentin 2'nci Lig'deki temsilcilerinden Menemen FK da şok bir kararla lige katılmayacağını açıkladı. Menemen FK Başkanı Bilgin Tokul, kararını gazete ilanıyla duyurdu. İzmir'de son yıllarda yatırımcı arayışlarından sonuç alamayan cumhuriyetle yaşıt 113 yıllık Altınordu'nun başkanı Seyit Mehmet Özkan, sezon öncesi A takımı 2'nci Lig'den çekti. Daha önce altyapı takımlarını da büyük oranda dağıtıp futbolcularını satan Özkan'ın kararı sonrası Futbol Federasyonu yönetimi kırmızı-lacivertlileri sezon başlamadan küme düşürdü. Şirket olarak yönetilen Altınordu bu sezon lige katılmayıp 2027'den itibaren 3'üncü Lig'de olacak.

Transfer yasağı nedeniyle Süper Lig'de yer aldığı 2021'den beri kadrosunu takviye edemeyen 114 yıllık Altay, 1 milyar TL'yi aşan borç yükü yüzünden tasfiye korkusu yaşamaya başladı. Son 3 kongrede başkan adayı bulamayan kulüpte başkan Sinan Kanlı mahkemeye başvurarak yönetime kayyım atanmasını talep etti. Altyapıdan çıkan oyuncuların ağırlıkta olduğu kadrosu dağılan, henüz antrenmanlara bile başlayamayan Altay'a kayyım atanır ve yapılacak kongrede yine aday bulunamazsa Türk futbolunun en köklü kulüplerinden biri tasfiye tehlikesi yaşayacak. İzmir'de Buca spor 1928 transfer yasağı yüzünden gençlerle mücadele edip, Tire 2021 FK satılırken, son kötü haber de temelleri 1942'de atılan Menemen Futbol Kulübü'nden geldi.

Daha önce şirketleşmeye giderek, halen 2'nci Lig'de yer alan kulüpte 3 yıldır başkanlığı yürüten Bilgin Tokul ligden çekilme kararı aldı. Sezon öncesi teknik direktörlük görevine Tolga Doğantez'i getirip haftalar önce antrenmanların startını veren sarı-lacivertliler şok kararla sarsıldı. İki sezondur takımı tek başına idare eden Bilgin Tokul, gazete ilanıyla duyurduğu lige katılmama kararında kent ve ilçenin ilgisizliğinden şikayet edip, yalnız başına yükü kaldıramayacağını belirtti. Tokul, ligden çekilişlerinin başta Menemen olmak üzere İzmir'in ortak değerine sahip çıkamamasının bir göstergesi olduğunu belirtti.

'TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK'

Bilgin Tokul ligden çekilme açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Menemen Futbol Kulübü olarak bugüne kadar hiçbir zorluğun karşısında geri adım atmadık. Çünkü bu arma sadece bir futbol kulübünü değil; bir ilçenin umudunu, çocukların hayallerini ve yılların emeğini temsil ediyor. Ancak bugün geldiğimiz noktada, kulübümüz sadece ekonomik değil; manevi anlamda da yalnız bırakılmış durumdadır. Tüm iyi niyetli girişimlerimize, destek arayışlarımıza ve çözüm çabalarımıza rağmen, Menemen Futbol Kulübü'nün ayakta kalmasını sağlayacak şartlar ne yazık ki oluşmamıştır. Bu nedenle üzülerek ifade ediyoruz ki, Menemen Futbol Kulübü'nü ligden çekme kararı artık bir tercih değil, içinde bulunduğumuz şartların bize dayattığı acı bir zorunluluktur. Hiçbir başkan, hiçbir yönetici, yüzyıla yaklaşan bir kulübün tarihine böyle bir karar yazdırmak istemez. Ama bazen insanın gücü, omuzlarına yüklenen yükü taşımaya yetmez. Bu kararın en büyük mağdurları ne yöneticiler ne de futbolcular olacaktır. Kaybeden; Menemen'in çocukları, bu arma için emek veren gençler, tribünlerde büyüyen taraftarlarımız ve ilçemizin ortak değeri olacaktır. Tarih, Menemen Futbol Kulübü'nün ligden çekilişini sadece bir spor haberi olarak değil, bir kentin ortak değerine sahip çıkılamamasının acı bir hatırası olarak yazacaktır."

ŞİRKETLEŞME DE KURTARAMADI

İzmir'in tarihi kulüplerini şirketleşme de kurtaramadı. Karşıyaka ve Altay dışında tamamı şirket olarak yönetilen kulüplerden Süper Lig'de yabancı yatırımcı bulan Göztepe dışında tamamı mali ve idari kriz yaşadı. Tarihi 1942'ye dayanan Menemen FK 2008 yılında amatörden profesyonel lige dönmüştü. Basamakları tek tek atlayıp 1'inci Lig'e kadar yükselen Menemen ekibi 2018 yılında şirketleşti. Sarı-lacivertli kulüpte şirket yönetimi 2022'de Ekmekçioğlu ailesine, 2023'te ise Bilgin Tokul'a devredildi. Tokul yönetiminde iki sezon Play-Off oynayan Menemen, geçen yıl yeni yatırımcı arayıp sonuç alamadı. Bilgin Tokul'un bu sezon başında takımı Tire'ye devretme planı da taraftar tepkisiyle gerçekleşmedi. Kamuoyu tepkisini de görmek isteyen Bilgin Tokul'un mali destek bulamazsa kararını kesinleştirmesi bekleniyor.

2'NCİ LİG'DE TEK TAKIM KALACAK

Menemen FK resmi olarak lige katılmazsa geçen sezon 4 olan kentin 2'nci Lig'deki temsilci sayısı 1'e inecek. Geçen sezon 2'nci Lig'de mücadele eden Bucaspor 1928 küme düşerken, Altınordu'dan sonra Menemen de ligden çekilecek. İzmir'in 2'nci Lig'deki tek takımı Aliağa FK olarak kalacak. Aliağa da genç ağırlıklı kadroyla lige katılma kararı alıp iddialı transferlerden vazgeçerek kadrosundaki maliyetli oyuncuları göndermişti.