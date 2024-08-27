İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı: İzmir'deki Takımlar Desteklenmeli - Son Dakika
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İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı: İzmir'deki Takımlar Desteklenmeli

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı: İzmir\'deki Takımlar Desteklenmeli

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), İzmir'deki takımların desteklenmesi gerektiğine vurgu yaparak, sporun kent kültürü ve ekonomisine katkısını önemli bulduklarını belirtti. İZVAK Başkanı Ali Erten, kulüplerin desteklenmesinin yerel yönetimlerin görevi olduğunu söyledi.

27.08.2024 12:21
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İZMİR,

İZMİR'de profesyonel futbol kulüplerinin ortak çatı kuruluşu olan İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), kentteki takımların desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı. İZVAK Başkanı Ali Erten imzalı bildiride sporun kent kültürü ve ekonomisinin gelişimine katkısına vurgu yapıldı. Türkiye'nin en köklü spor kulüplerini barındıran İzmir'in 10 profesyonel takımla liglerde temsil edildiğini hatırlatan İZVAK Başkanı Ali Erten, kulüpleri desteklemenin yerel yönetimler başta olmak üzere tüm kent dinamiklerinin görevi olduğunu söyledi. Türkiye'de futbolun ilk oynandığı şehir olan İzmir'in derin ve köklü bir futbol geçmişine ve futbol kültürüne ev sahipliği yaptığını ifade eden Erten, asırlık mirasların korunması ve ileriye taşınması için birlikte daha çok çalışılması gerektiğini dile getirdi.

Erten, "Şu anda İzmir, Türkiye'deki profesyonel futbol liglerinde 10 kulüp ile temsil edilmektedir.

İstanbul'dan sonra en fazla kulübü olan ikinci şehirdir. Bu kulüplerimizin 8 tanesi şirketleşme süreçlerini tamamlamış, diğer 2 kulübümüz ise bu alanda adımlar atmaktadır. Profesyonel yönetim anlayışı, kurumsallaşma ve buna bağlı olarak finansal yapının güçlendirilmesi gibi endüstrileşen futbolun olmazsa olmazları, kulüplerimizce, adım adım, ama başarı ile uygulanıyor. Bugün atılan adımların taşıdığı anlamı, zaman içerisinde çok daha iyi fark edeceğiz.

Futbol özelinden hareketle daha genel anlamda sporun desteklenmesi, sadece sportif başarı açısından değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda da çok önemli faydalar sağlayacaktır. Bu süreci desteklemek, fırsat ve olanak yaratmak, yerel yönetimlerimiz başta olmak üzere tüm kent dinamiklerinin en önemli görevlerinden biri olmalıdır" dedi.

Futbolun dünyada milyonlarca insan için sadece bir spor değil, aynı zamanda bir tutku,

yaşamlarını zenginleştiren kültürel bir fenomen ve toplumsal bir olay olduğunu dile getiren Ali Erten, "Farklı diller, kültürler ve sosyal geçmişlere sahip insanlar, futbol sayesinde ortak bir zeminde buluşabilirler. Spor ve özelinde futbol kültürü, sadece fiziksel sağlık açısından değil, aynı zamanda disiplin, takım ruhu, liderlik ve işbirliği gibi önemli sosyal becerilerin de gelişmesine, çocuk ve gençlerimizin daha faydalı bireyler olarak topluma entegre olmalarına yardımcı oluyor. Futbol, bir şehir için güçlü bir kent kimliği ve aidiyet kaynağıdır. Bunun, dünyada, birçok başarılı örneği arasında Dortmund, Barcelona, Napoli, Liverpool ve daha birçoklarını sayabiliriz. Zengin tarihi ve kültürel geçmişlere sahip köklü kulüplerimiz, bilinen kimliklerinin çok daha ötesinde, İzmir'in tarihinin ve kimliğinin ayrılmaz birer parçasıdırlar. Bu kulüplerin desteklenmesi, şehrin kültürel mirasının korunmasına ve bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasına yardımcı olacaktır" cümlelerini kurdu.

EKONOMİK GELİŞMEYE KATKI

İZVAK Başkanı Erten, "Futbolun ekonomik kalkınma üzerindeki etkisi göz ardı edilemez. Futbol kulüpleri, şehirlerde büyük bir ekonomik etki yaratır. Maç günlerinde stadyumları dolduran

taraftarlar, yerel işletmeler için önemli bir gelir kaynağı oluşturur. Restoranlar, kafeler, oteller ve perakende mağazaları, futbol etkinliklerinden doğrudan yarar sağlar. Ayrıca, futbolun gelişmesi, elde edilen dikkati çekici başarılar, kent tanınırlığına ve marka değerine direkt etki ederek turizmi de olumlu yönde etkiler. İzmir, sadece güzel plajları ve tarihi mekanlarıyla değil, aynı zamanda futbol atmosferiyle de bilinen bir şehir haline gelebilir. Bu potansiyel şehrimizde fazlası ile var. Bu durum, hem yerli hem de yabancı turistlerin şehre olan ilgisini artırır ve İzmir'in uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlar" ifadelerini kullandı.

KULÜPLER SORUMLULUK ALMAYA HAZIR

"Futbol sahalarında sportif rekabet içerisinde olan İzmir kulüpleri, saha dışında, tüm

ülkemize örnek olacak bir işbirliği ve dayanışma örneği sergiliyorlar" diyen Ali Erten, "İzmir'de futbolun desteklenmesi, şehrin futbol ve daha genel anlamda spor kültürünün güçlendirilmesinden ekonomik kalkınmaya, toplumsal barışın sağlanmasından tarihi mirasın korunmasına kadar birçok alanda olumlu etkilere sahiptir. Bu nedenle; kentin tüm siyasi temsilcilerinin, iş dünyasının, tüm kent dinamiklerinin ve halkın kulüplerimize desteği büyük önem taşıyor. Yeterli destek sağlandığında İzmir'i bir futbol ve daha genel anlamı ile spor kenti

yapabiliriz. İzmir'in köklü kulüplerinde ve insan kaynağımızda bu potansiyel fazlası ile

var. Kulüplerimizin, futbolun birleştirici gücü altında sorumluluk almaya hazır olduklarını belirtmek isteriz. Bütün kulüplerimize, sporcularımıza, teknik adam ve yöneticilerimize, taraftarlarımıza başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" cümlelerini kurdu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı: İzmir'deki Takımlar Desteklenmeli - Son Dakika

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