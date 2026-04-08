Jaja Coelho: \'Kulüpten ayrılmazdım\'

08.04.2026 15:03
Trabzonspor'un eski yıldızı Jaja, kulübe olan sevgisini ve kariyerine dair pişmanlıklarını anlattı.

TRABZONSPOR'un eski futbolcusu Jaja Coelho, kulübün Youtube kanalına verdiği röportajda hem kariyerine dair samimi itiraflarda bulundu hem de bordo-mavili camiaya olan sevgisini dile getirdi. Taraftarlardan gelen soruları yanıtlayan Jaja, "Bir şeyi değiştirebilseydim kulüpten ayrılmazdım. Burada kalmalıydım, ayrılmamalıydım" dedi.

'EN İYİ 11'İMDE SELÇUK DA VAR'

Taraftarlardan gelen 'en iyi 11'in' sorusunu yanıtlayan Jaja, "Kaleci Taffarel, sağ bek Cafu, sol bek Roberto Carlos. Merkezde Maldini ve Egemen'i koyabilirim. Orta sahada Selçuk'u koymak istiyorum çünkü onunla oynadım ve kalitesini biliyorum. Ronaldinho ve Iniesta da orta sahada olur. Hücumda Pele, Neymar ve Cristiano Ronaldo. Şu an için benim en iyi 11'im bu" ifadelerini kullandı.

'ASLA PES ETMEYİN'

Kariyerine dair değerlendirmelerde bulunan Jaja, genç oyunculara da mesaj verdi. Hatalardan ders çıkardığını belirten Brezilyalı futbolcu, "Herkes hata yapar, ben de yaptım. Ama önemli olan pes etmemek. Hayat zor ama her zaman çalışın, hep deneyin. Düşerseniz tekrar ayağa kalkarsınız. Ben bunun bir örneğiyim" dedi.

'KULÜPTEN AYRILMAZDIM'

Trabzonspor kariyerine dair bir şeyi değiştirme şansı olsa ne yapacağı sorulan Jaja, "Bir şeyi değiştirebilseydim kulüpten ayrılmazdım. Burada kalmalıydım. Ayrılmamalıydım. Belki 20-30 yıl daha burada olabilirdim" diye konuştu.

'TRABZONSPOR EN İYİ KULÜP'

Yıllar sonra Trabzon'a yeniden gelmenin kendisi için özel olduğunu ifade eden Jaja Coelho, "Evet, 2011'e göre birçok şey değişmiş. Şehir mesela. Artık daha fazla bina var. Havalimanına geldiğimde çok şey fark ettim. Çok fazla yenilik var. Ama değişmeyen bir şey var. Trabzonspor hala burada. O en iyi kulüp. Bu önemli, şehri temsil ediyor. Hiçbir şeyi değiştirmek istemem. Çünkü her şey gelişiyor. Trabzon her zaman zirvede ve zirvede kalıyor. Çok fazla gezme fırsatım olmadı. Ama yüzde yüz eminim ki şehir daha güzel ve daha iyi görünüyor. Çünkü her şey gelişiyor. Herkesi tebrik ederim" sözlerini sarf etti.

'BELKİ 100 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE OLABİLİRDİM'

Jaja, günümüz futbolunda oynasa piyasa değerinin ne olacağına ilişkin soruya ise "Belki 100 milyon dolar değerinde olabilirdim. Futbol artık daha çok pazarlama odaklı. 99-100 milyon diyebiliriz" yanıtını verdi.

Kariyerine dair pişmanlıklarıyla ilgili konuşan Brezilyalı eski futbolcu, "Futbolda iyi ve kötü dönemler olur ama önemli olan çok çalışmak. Kendime asla 'hayır' demem. Neler yapabileceğimi biliyorum. Bu yüzden asla pes etmem" dedi.

'BU SÖZLER BENİ MUTLU EDİYOR'

Eski takım arkadaşlarının kendisi hakkındaki övgülerine de değinen Jaja Coelho, "Büyük isimlerin benim hakkımda güzel şeyler söylemesi beni çok mutlu ediyor. Bir oyuncu için 'satılamaz' deniyorsa bu onun değerinin çok yüksek olduğunu gösterir" ifadelerini kullandı.

'EN SEVDİĞİM GOL BURAK'IN PASIYLA'

Trabzonspor'da attığı gollerle ilgili konuşan Jaja, "Benim için her gol önemli ama Burak'ın geriden pasıyla attığım golü çok seviyorum. Aynı şekilde Bursaspor'a attığım gol de benim için çok özel" dedi.

'ÇILGIN BİR ATMOSFER VARDI'

Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun atmosferine değinen Jaja, "Stadı asla unutmayacağım. Çünkü sahada oynadığım zamanları hatırlıyorum. Taraftarlar bizi ilk dakikadan son dakikaya kadar destekliyordu. Çılgınca bağırıyorlardı. Bu atmosfer çok güzel. ve yüzde yüz eminim yine orada olacaklar. Çok mutlu olacağım. Sahada olmayacağım ama aynı duyguyu hissedeceğim. Umarım herkes gelir çünkü çok güzel bir an olacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
