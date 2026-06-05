James Rodriguez Dünya Kupası kadrosunda!

Kaptan James Rodriguez, hastalık nedeniyle aksayan bir sezonun ardından Kolombiya'nın Dünya Kupası kadrosuna seçildi.

Eski Real Madrid, Bayern Münih ve Everton oyuncusu, Minnesota United'ın Major League Soccer'daki 15 maçının sadece ikisinde ilk 11'de yer aldı ve bu sezon sadece 194 dakika oynadı.

Otuz dört yaşındaki orta saha oyuncusu, Kolombiya'nın kadrosunda Bayern Münih'in kanat oyuncusu Luis Diaz ile birlikte yer alıyor.

Kolombiya Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na katılamamıştı ancak bu kez turnuvaya geri dönüyor.

Rodriguez, Kolombiya'nın Fransa'ya 3-1 yenildiği maçta rahatsızlık belirtileri göstermesinin ardından Mart ayında hastaneye kaldırılmış ve şiddetli dehidrasyon nedeniyle üç gün gözlem altında tutulmuştu.

O dönemde sosyal medyada dolaşan söylentiler ve basında çıkan bazı haberler, kendisinin hayati tehlike arz eden bir kas erimesi hastalığı olan rabdomiyolize yakalandığını dair endişeleri alevlendirmişti. Ancak kulübü bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

2014 Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı ödülünü kazanan Rodriguez, MLS sezonu başlamadan kısa bir süre önce Şubat ayında Minnesota'ya katıldı.

Crystal Palace'tan Daniel Munoz ve Jefferson Lerma ile eski Arsenal kalecisi David Ospina da Kolombiya kadrosunda yer alıyor.

Kolombiya, Kosta Rika ve Ürdün ile hazırlık maçları öncesinde Bogota'da antrenman yaptı.

Finallere yedinci kez katılan Kolombiya, 17 Haziran'da K Grubu'ndaki ilk maçında turnuvaya ilk kez katılan Özbekistan ile karşılaşacak, ardından Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Portekiz ile mücadele edecek.

Kolombiya Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Camilo Vargas (Atlas), Alvaro Montero (Velez Sarsfield), David Ospina (Atletico Nacional)

Defans: Davinson Sanchez (Galatasaray), Jhon Lucumi (Bologna), Yerry Mina (Cagliari), Willer Ditta (Cruz Azul), Daniel Munoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Johan Mojica (Mallorca), Deiver Machado (Nantes)

Orta saha: Richard Rios (Benfica), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Kevin Castano (River Plate), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense), Gustavo Puerta (Racing de Santander), Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Fernando Quintero (River Plate), James Rodriguez (Minnesota United), Jaminton Campaz (Rosario Central)

Forvetler: Juan Camilo Hernandez (Real Betis), Luis Diaz (Bayern Münih), Luis Suarez (Sporting), Carlos Andres Gomez (Vasco da Gama), Jhon Cordoba (Krasnodar)