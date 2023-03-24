Jorge Jesus'a verilen cezaya Galatasaray taraftarı isyan etti! Fatih Terim'i öne sürdüler - Son Dakika
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Jorge Jesus'a verilen cezaya Galatasaray taraftarı isyan etti! Fatih Terim'i öne sürdüler

24.03.2023 10:06

Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a 1 maç ceza verildi. Galatasaraylı taraftarlar, Portekizli çalıştırıcı için verilen karara itiraz ederken geçmiş dönemde benzer hareketlerinden dolayı Fatih Terim'in daha fazla ceza aldığını ifade etti.

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelede kırmız kart gören sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'a 1 maç ceza verilmesi sonrası kıyamet koptu.

JORGE JESUS'A 1 MAÇ CEZA VERİLDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Alanyaspor maçında bir pozisyon sonrası hakem Mete Kalkavan'a yoğun itirazlarda bulundu. Öfkeli davranışları sonrası kırmızı kartla cezalandıran Portekizli hocaya PFDK tarafından 1 maç ceza verildi.

GALATASARAY TARAFTARI, FATİH TERİM'İ ÖRNEK GÖSTERDİ

Jorge Jesus'a verilen cezaya itiraz eden Galatasaray taraftarı geçmiş dönemde aynı hareketlerden Fatih Terim'in daha fazla ceza aldığını belirtti. Sarı-kırmızılı taraftarların tepkili paylaşımları sonrası Fatih Terim'in adı sosyal medya gündeminde üst sıralara çıktı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar şöyle:

Jorge Jesus'a verilen ceza sonrası Galatasaray taraftarı ayaklandı! Fatih Terim'i örnek gösteriyorlar
Jorge Jesus'a verilen ceza sonrası Galatasaray taraftarı ayaklandı! Fatih Terim'i örnek gösteriyorlar
Jorge Jesus'a verilen ceza sonrası Galatasaray taraftarı ayaklandı! Fatih Terim'i örnek gösteriyorlar
Jorge Jesus'a verilen ceza sonrası Galatasaray taraftarı ayaklandı! Fatih Terim'i örnek gösteriyorlar
Jorge Jesus'a verilen ceza sonrası Galatasaray taraftarı ayaklandı! Fatih Terim'i örnek gösteriyorlar
Jorge Jesus'a verilen ceza sonrası Galatasaray taraftarı ayaklandı! Fatih Terim'i örnek gösteriyorlar
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Son Dakika Spor Jorge Jesus'a verilen cezaya Galatasaray taraftarı isyan etti! Fatih Terim'i öne sürdüler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jorge Jesus'a verilen cezaya Galatasaray taraftarı isyan etti! Fatih Terim'i öne sürdüler - Son Dakika
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