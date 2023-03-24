Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelede kırmız kart gören sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'a 1 maç ceza verilmesi sonrası kıyamet koptu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Alanyaspor maçında bir pozisyon sonrası hakem Mete Kalkavan'a yoğun itirazlarda bulundu. Öfkeli davranışları sonrası kırmızı kartla cezalandıran Portekizli hocaya PFDK tarafından 1 maç ceza verildi.
Jorge Jesus'a verilen cezaya itiraz eden Galatasaray taraftarı geçmiş dönemde aynı hareketlerden Fatih Terim'in daha fazla ceza aldığını belirtti. Sarı-kırmızılı taraftarların tepkili paylaşımları sonrası Fatih Terim'in adı sosyal medya gündeminde üst sıralara çıktı.
Sosyal medyada yapılan paylaşımlar şöyle:
Son Dakika › Spor › Jorge Jesus'a verilen cezaya Galatasaray taraftarı isyan etti! Fatih Terim'i öne sürdüler - Son Dakika