Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un imza töreni (2)

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, "Ben Türkiye'ye, Fenerbahçe'ye gelirken gerçekten Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olduğunu bilerek geldim." dedi

Jesus için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde imza töreni düzenlendi. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yöneticilerin de katıldığı imza töreninde konuşan Jesus, sözlerine Türkçe, "Hazır mısınız?" diyerek başladı.

"Maddi sebeplerden gelmedim"

Fenerbahçe'de olmasının kendisi için büyük gurur olduğunu anlatan Jesus, şöyle konuştu:

"Ben Türkiye'ye, Fenerbahçe'ye gelirken gerçekten Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olduğunu bilerek geldim. Buradaki beklentileri biliyordum. Buraya gelmemdeki en büyük etkenlerden biri başkanımızın beni gerçekten çok isteyip ikna etmesi. Taraftarın beni ne kadar çok istediğini göstermesi. Oğlumun ve ekibimin sosyal medya hesaplarını taraftar istila etti. Ben de 'beni çok isteyen kulüpte olmalıyım' dedim. Maddi sebeplerden gelmedim. Ben büyük takımda çalışmak istiyordum. Taraftarların tutkulu şekilde takımına bağlı olduğu bir kulüpte olmak istiyordum. Benim çalışma metodum Fenerbahçe taraftarına benziyor. Bende işime tutkuyla bağlıyım. Fenerbahçe bana bu şartları sundu ve ben ve ekibimde bütün takım çalıştırmak için buradayız. Umarım mutlu olur, beklentileri karşılayabilirim. Ben kendi ekibime güveniyorum. Futbolcuların, teknik ekibin çok iyi olabilmesi için en iyi imkanlara sahibiz. Burada şampiyon olmak istiyoruz."

Fenerbahçe'nin 9 yıl önce Benfica ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçıyla ilgili soru üzerine, "Üzerinden 9 yıl geçti. Gerçekten bizim için zorlu bir yarı finaldi. O seneki Fenerbahçe takımı çok kuvvetliydi. Burada oynadığımız maç hiç kolay olmadı. Futbolda biraz şans da lazım, o turda şans bizim lehimize oldu. O yarı final maçları benim hafızamda yer ediyor. O maçların sonunda finale çıktık. Bu bizim ikinci finale çıkışımızdı." ifadesini kullandı.

"Kendisiyle ilgili (Mesut Özil) alınan karara aynı şekilde devam edeceğim"

Bir soru üzerine takım çalıştırırken tek bir sisteminin olmadığını kaydeden Jesus, "Her hocanın A ve B planı olması lazım. Sistem çok önemli ama başka önemli şeyler de var. En önemli şey sistem olsa da başka faktörler de var. Oyuncular çok önemli. Sizim elinizdeki oyuncular için elinizdeki sistemi değerlendirmeniz önemli." diye konuştu.

Jesus, 2 aydan fazla bir süredir Fenerbahçe'nin maçlarını takip ettiğini, takımdaki herkesi bireysel anlamda çok iyi bulduğunu da vurgulayarak, "Min-jae Avrupa'daki takımların isteyeceği bir oyuncu. Arda Güler genç ve yetenekli. Ama gelişecek ve iyi olacak.

Takımımıza Arda'nın yardım edeceğinden hiç şüphem yok." değerlendirmesinde bulundu.

Mesut Özil'in kadro dışı bırakılması kararını da değerlendiren Jesus, "Hocalar ve oyuncular için geçmişte yaptığınız başarılar sizin bugünkü referansınızı oluşturur. Fenerbahçe 8 yıldır şampiyon olamıyor. Mesut Özil ise gerçekten çok iyi bir geçmişe sahip. Ama benim de kulüple ilgili fikirlerim var. Kendisiyle ilgili alınan karara aynı şekilde devam edeceğim.

Burada önemli olan Jesus, Özil veya herhangi bir oyuncu değil. Burada her zaman öncelik Fenerbahçe. Ben de buradaki oyuncularla oynayacağım." dedi.

"Kadro devrimi yapmayacağız, denge sağlayacağız"

Takımın içinde bulunduğu durumun farkında olduğunu ve alacağı bazı oyuncuların, Crespo gibi Türkiye'de çok fazla tanınmıyor olabileceğini de aktaran Jesus, "Futbolda istediğiniz oyuncuları alamayabilirsiniz. Önemli olan kaliteyi arttırmak. Kadro devrimi yapmayacağız, denge sağlayacağız. 4-5 oyuncu alacağız. Gerçekten kadro planlaması hakkında çok fazla toplantı yaptık. Maddi şartlar imkanında elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli takımdaki gerekli gözlemleri yaptıklarını kaydeden Jesus, şöyle devam etti:

"Gerçekten Fenerbahçe'nin çok kaliteli oyuncuları var. Bu transfer döneminde takıma ofansif anlamda üreticilik katacak oyuncular katacağız. Futbolda kolektif oyunu bireysel oyunla birleştirmeniz gerekiyor. Yetenekli oyuncunun sahaya yeteneğini yansıtması lazım. Biz ön bölgede çözüm olabilecek, şov kısmını yansıtacak oyunculara odaklanacağız. Fenerbahçe'nin sahip olduğu şartlar en üst seviyede. Ben de şanslıyım ki hep büyük takımlarla çalıştım, bu kıyası yapabiliyorum. Hocaların kötü sonuç almak için bahanesi yok. Burada iyi sonuçlar için her alana sahibiz. Portekiz dışı her takımda 1 yıllık kontrat yaparım. İlk yıl adaptasyon süresidir, hem kulüp hem başkan hem antrenör için. Benim için önemli olan şey sportif kısmı. 1 yıl sonra işler yolunda giderse kontratı yenileriz. Bu yeni bir durum değil."

Hakemlerle ilgili görüşleri sorulan Jesus, "Hakemler, aslında bu tutkulu taraftarların olduğu her ülkede geçerli problem. Tutku görüşleri etkileyebiliyor. Ben Türkiye'de çok kaliteli hakemler olduğunu biliyorum. Hiçbir zaman sonuç istemediğimiz gibi olduğunda onlara suç atmamak gerekiyor. Ben hakemlere inanıyorum, bunu gerekçe olarak göstermem. Benim için Türkiye liginde 15 yıldır yabancı hocaların şampiyon olamaması kırmak istediğim bir durum." ifadesini kullandı.

"Yaklaşık 6-7 hazırlık maçı oynayacağız"

Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin sezon hazırlıklarıyla ilgili soruya karşılık, içinde bulunulan durumum hiçbir takım için kolay olmadığı, oyuncuların milli takımlarla maç yaptığı ve ilk maç öncesi önlerinde 5 haftalık bir süre bulunduğuna işaret ederek, "Şampiyonlar Ligi ön elemesi ilk maçımız ve bizim için çok önemli olacak. O maçlar zorlu oluyor. En iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. 18-19 Temmuz'da, ne zaman oynayacaksak, en iyi şekilde hazırlanmamız lazım. Mevcut kadrodaki en iyi oyuncularımızı tutmayı becerebilirsek avantaj olacaktır. Biz hazırlık döneminde hem antrenmanlar hem de maç yapmak istiyoruz. İlk hafta pek fazla sayılmaz, milli takımda olacak oyuncular olacak. Yaklaşık olarak 6-7 hazırlık maçı oynayacağız." diye konuştu.

Fenerbahçeli eski futbolcu Alex'in takımda büyük bir tarihi ve geçmişi olduğunu söyleyen Jesus, "O bu kulüp için bir idol. Ben de Brezilya'da çalıştım. Alex arkadaşlarımdan biri, gelmeden önce konuştum. Alex'in burada bırakmış olduğu iz çok önemli. Her zaman efsaneleri hatırlamamız gerekiyor." değerlendirmesi yaptı.

İsmail Kartal ile konuşma fırsatı olmadığını ve onun ligi başarılı bir şekilde tamamladığı bilgisini veren Jesus, "Büyük takımlar her zaman sezonu kupayla kapatmak ister. Kendisi bir fark yarattı. Bizim yapmamız gereken şey kaldığı yerden devam edip kupalar kazanmak." dedi.

Konuşmaların ardından Ali Koç ve Jorge Jesus, resmi sözleşmeyi imzaladı.