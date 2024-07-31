Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler! Avrupa, Fenerbahçe'nin Lugano zaferini konuşuyor - Son Dakika
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Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler! Avrupa, Fenerbahçe'nin Lugano zaferini konuşuyor

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano'yu sahasında 2-1 mağlup edip tur atladığı maç Avrupa basınında manşetlerde yer aldı. Gazeteler, Fenerbahçe'nin zorlandığını ve Edin Dzeko'nun Mourinho'nun imdadına yetiştiğini yazdı. İspanyol gazetesi AS'ın " Türklerin sadece 2 kez kaleye şut attığı kötü maça rağmen Fenerbahçe turladı. Mourinho, Türkiye'deki yeni kariyerinde çok acı çekti ama bir sınavı daha atlattı" ifadeleri dikkat çekti.

31.07.2024 11:10
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Fenerbahçe'nin sahasında Lugano'yu 2-1 mağlup edip Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldiği maç Avrupa basınında yankı buldu.

Gazetelerin Fenerbahçe ve Mourinho'ya dair sözleri şöyle;

OJogo: Jose Mourinho'nun takımı, Şampiyonlar Ligi'ne doğru yoluna devam ediyor.

Desporto AO Minuto: Fenerbahçe'nin neredeyse 1 saat skor dezavantajı yaşadığı göz önüne alındığında maç ilerledikçe daha fazla gerginlik ve öfke oluşmaya başladı. Her şeye rağmen Jose Mourinho geri dönüş yaparak takımının zaferini gördü.

Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler! Avrupa Fenerbahçe'nin Lugano zaferini konuşuyor

Zerozero: Fenerbahçe maçı çevirdi ve Mourinho evindeki ilk maçından zaferle çıktı.

Sapo: Mourinho'nun takımı, Lugano'yu bir kez daha yenerek turladı.

A Bola: Mourinho, Lugano maçını çevirdi ve Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna kaldı.

TuttoMercato: Mourinho'nun Fenerbahçe'si, Lugano'nun hayallerini suya düşürdü.

Corriere dello Sport: Mourinho'nun Fenerbahçe'si Lugano'yu eleyip Şampiyonlar Ligi'nde turladı. Sıradaki rakip Lille.

La Gazzetta dello Sport: Mourinho hata yapmadı. Fenerbahçe, Lugano'yu 2-1 yenip eledi ve Şampiyonlar Ligi hayaline devam etti.

Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler! Avrupa Fenerbahçe'nin Lugano zaferini konuşuyor

Eurosport İtalya: Fenerbahçe, Lugano karşısında risk aldı ancak maçı 2-1 kazanarak Lille ile eşleşti.

FootMercato: Lugano'yu eleyen Fenerbahçe, Lille ile karşılaşacak.

SoFoot: Lille ve Bruno Genesio'nun karşısında Jose Mourinho'nun adamları duracak.

Estadio Deportivo: Edin Dzeko, Mourinho'nun imdadına yetişti. Fenerbahçe Lugano'yu eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi.

Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler! Avrupa Fenerbahçe'nin Lugano zaferini konuşuyor

AS: Mourinho'nun takımı Avrupa'nın en büyük kupasından ilk fırsatta elenmeye çok yaklaştı. Türklerin sadece 2 kez kaleye şut attığı kötü maça rağmen Fenerbahçe turladı. Mourinho, Türkiye'deki yeni kariyerinde çok acı çekti ama bir sınavı daha atlattı.

Mundo Deportivo: Edin Dzeko Fenerbahçe'nin imdadına yetişti.

Kicker: Dzeko ve Szymanski, Mourinho'nun evindeki ilk maçı kurtardı.

Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler! Avrupa, Fenerbahçe\'nin Lugano zaferini konuşuyor

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Son Dakika Spor Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler! Avrupa, Fenerbahçe'nin Lugano zaferini konuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Deutschland: Ali Koç bizi ne hale getirdin vizyonun cenk tosun mert hakan yazık ettin Fenerbahçe ye lugano ile eş değer olduk sayende 14 21 Yanıtla
    Ercan Karatas: Tam bir boşsun 11 4
  • ismail: hayaller paris gerçekler pendik 14 9 Yanıtla
  • Emin Erol: Galatasaray la Beşiktaş ı da gördük fenerbahçe hep ülke puanına katkı yapıyor başka yok 16 6 Yanıtla
    onur pari: Kardeşim sen daha adını ilk defa duyduğun takımlarla oynuyorsun. Şampiyonlar ligine kalabil de ondan sonra nasıl puan toplanıymuş bir görelim. 7 2
  • Feti Ahmet ÖZAY: krunic oymatildigi surece durum kötü.. bu adamin anlasmasini fes wdin veya satin takima yakismiyor.. 13 2 Yanıtla
  • barış özcan: Sonuçta sene başı, yeni gelenler, yeni oyun anlayışı,şampiyonadan geç dönen milliler, zor bir dönem. O yüzden turu geçmek ve gruplara katılmak önemli, yoksa 5 atsa bile kıymeti yok. 11 0 Yanıtla
  • Ali Kublay: Bu morinyo sözleşmesinin sonunu göremez demedi demeyin alır tazminatı gider keyfi ne bakar 3 3 Yanıtla
  • Cosdan: Fenerbahçe’yi hiç beğenmedim.milli takımdan dönen futbolcular hazır diğerleri sanki hiç hazır değildi.osayi bile kilo almış.futbolcular birbirinden kopuk pas verecek adam yakınında pas verecek adam bulamıyor.fizik kondisyonumuz çok zayıf 2 2 Yanıtla
    Ercan Karatas: Zaman lazım 0 0

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