Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler! Avrupa, Fenerbahçe\'nin Lugano zaferini konuşuyor

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Fenerbahçe'nin sahasında Lugano'yu 2-1 mağlup edip Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldiği maç Avrupa basınında yankı buldu.

Gazetelerin Fenerbahçe ve Mourinho'ya dair sözleri şöyle;

OJogo: Jose Mourinho'nun takımı, Şampiyonlar Ligi'ne doğru yoluna devam ediyor.

Desporto AO Minuto: Fenerbahçe'nin neredeyse 1 saat skor dezavantajı yaşadığı göz önüne alındığında maç ilerledikçe daha fazla gerginlik ve öfke oluşmaya başladı. Her şeye rağmen Jose Mourinho geri dönüş yaparak takımının zaferini gördü.

Zerozero: Fenerbahçe maçı çevirdi ve Mourinho evindeki ilk maçından zaferle çıktı.

Sapo: Mourinho'nun takımı, Lugano'yu bir kez daha yenerek turladı.

A Bola: Mourinho, Lugano maçını çevirdi ve Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna kaldı.

TuttoMercato: Mourinho'nun Fenerbahçe'si, Lugano'nun hayallerini suya düşürdü.

Corriere dello Sport: Mourinho'nun Fenerbahçe'si Lugano'yu eleyip Şampiyonlar Ligi'nde turladı. Sıradaki rakip Lille.

La Gazzetta dello Sport: Mourinho hata yapmadı. Fenerbahçe, Lugano'yu 2-1 yenip eledi ve Şampiyonlar Ligi hayaline devam etti.

Eurosport İtalya: Fenerbahçe, Lugano karşısında risk aldı ancak maçı 2-1 kazanarak Lille ile eşleşti.

FootMercato: Lugano'yu eleyen Fenerbahçe, Lille ile karşılaşacak.

SoFoot: Lille ve Bruno Genesio'nun karşısında Jose Mourinho'nun adamları duracak.

Estadio Deportivo: Edin Dzeko, Mourinho'nun imdadına yetişti. Fenerbahçe Lugano'yu eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi.

AS: Mourinho'nun takımı Avrupa'nın en büyük kupasından ilk fırsatta elenmeye çok yaklaştı. Türklerin sadece 2 kez kaleye şut attığı kötü maça rağmen Fenerbahçe turladı. Mourinho, Türkiye'deki yeni kariyerinde çok acı çekti ama bir sınavı daha atlattı.

Mundo Deportivo: Edin Dzeko Fenerbahçe'nin imdadına yetişti.

Kicker: Dzeko ve Szymanski, Mourinho'nun evindeki ilk maçı kurtardı.