Josef de Souza\'dan Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım

Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'de forma giyen Josef de Souza, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı. Brezilyalı orta saha oyuncusu, eski takımı olan Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı.

FENERBAHÇE'YE ATTIĞI GOLÜ PAYLAŞTI

Son olarak Brezilya Ligi takımlarından Vasco da Gama forması giyen Josef de Souza, Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe'ye attığı golü sosyal medya hesabından paylaştı.

TARAFTARLARDAN TEPKİ GÖRDÜ

Bu gönderi sonrası birçok Sarı-lacivertli taraftarlar, oyuncuya tepki gösterdi ve yüzler mesajı oyuncunun hesabına yolladı.

'TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALDIM'

Öte yandan 36 yaşındaki futbolcu, geleceğiyle ilgili Brezilya basınına açıklamalar yaptı. Josef, Türkiye'den teklifler aldığını söyleyerek, "En az bir buçuk yıl daha oynayabilmek istiyorum. Bazı kulüplerle görüşmelerim oldu ama transfer gerçekleşmedi. Türkiye'ye dönmem için bazı teklifler aldım, ancak Brezilya futbolu için iyi bir imaj bırakabilmek istiyorum. Şu anki hedefim burada oynamak, kariyerimi ilerletmek ve herkese kariyerimin bitmediğini göstermek." dedi.