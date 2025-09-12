Jota Silva İstanbul'da - Son Dakika
Jota Silva İstanbul'da

12.09.2025 07:54  Güncelleme: 08:49
Nottingham Forest'tan Beşiktaş'a transfer görüşmelerine başlayan Jota Silva İstanbul'a geldi.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ın kanat oyuncusu Jota Silva, İstanbul'a geldi.

TARAFTARLAR KARŞILADI

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen Portekizli futbolcuyu, burada siyah-beyazlı yetkililer ve bir grup taraftar karşıladı.

"ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

Havalimanı çıkışında açıklamalarda bulunan Jota Silva, "Çok iyi hissediyorum. Burada olduğum için mutluyum ve heyecanlıyım. Beşiktaş gibi büyük bir takımın parçası olacağım için gurur duyuyorum." diye konuştu.

Siyah-beyazlı taraftarlara da seslenen Jota, "Bizlere ve takıma olan tutkularını her zaman devam ettirsinler. Çünkü onlara ihtiyacımız var. Ben ve takım arkadaşlarım onlar için sahada yüzde 100'ümüzü vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarına poz veren 26 yaşındaki oyuncu, daha sonra havalimanından ayrıldı. Jota Silva'nın sağlık kontrollerinin ardından transferin son gününde Beşiktaş ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Nottingham Forest formasıyla 37 maçın 8'ine ilk 11'de çıkan Jota, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: AA

