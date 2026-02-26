Juventus'un hayalleri yarım kaldı! İtalyanlar Galatasaray'ı konuşuyor - Son Dakika
Juventus'un hayalleri yarım kaldı! İtalyanlar Galatasaray'ı konuşuyor

Haberin Videosunu İzleyin
Juventus\'un hayalleri yarım kaldı! İtalyanlar Galatasaray\'ı konuşuyor
26.02.2026 17:47
Haber Videosu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın, Juventus karşısında turu geçmesi İtalyan medyasında geniş yankı uyandırdı. İtalyan basını karşılaşmanın ardından, Juventus'un maçı uzatmalara taşımasını ve Victor Osimhen'i manşetlerine taşıdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabının rövanş maçında Juventus'a uzatmalarda 3-2 yenilen Galatasaray, ilk karşılaşmayı 5-2 kazanmasının ardından üst tura atladı.

İşte İtalya'da yapılan yorumlar:

"BÖYLESİ ACI VERİCİ"

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Böylesi acı verici! Juventus umutlandı ancak uzatma dakikalarında çöktü, Osimhen ve Barış Alper stadyumu susturdu. Spalletti Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

"UMUTLARINI SUYA DÜŞÜRDÜ"

CORRIERE DELLA SERA: On kişi kalan Juventus, Galatasaray'ı uzatmalara götürdü, ancak Osimhen onların umutlarını suya düşürdü. Son 16 turuna yükselme şansı ve UEFA'dan gelecek paralar kaybedildi ancak takım onurunu kaybetmedi.

"NOKTAYI OSIMHEN KOYDU"

TUTTOSPORT: Galatasaray'ı elemeye dev maç yetmedi. Spalletti'nin öğrencileri yüreklerini ortaya koydu ve kaliteli bir performans sergiledi. 90 dakika boyunca hakemden, VAR'dan ve Galatasaray'dan daha iyiydiler ama noktayı Osimhen koydu.

"TUR ATLAYAN GALATASARAY"

SKY SPORT: 10 kişi kalan Juventus neredeyse geri dönüyordu. Spalletti'nin takımı kararlı bir oyun sergiledi. Bir kişi eksik oynamalarına rağmen ellerinden geleni yaptılar goller attılar ama uzatmalarda turu atlayan Türk takımı oldu.

"UZATMA DAKİKALARINDA ÇÖKTÜ"

CORRIERE DELLO SPORT: Juventus on kişiyle neredeyse başarıyordu ancak uzatma dakikalarında çöktü. Sansasyonel bir performansın ardından Şampiyonlar Ligi'ne veda eden futbolcular sahayı alkışlarla terk etti.

"YAPACAK BİR ŞEY YOK"

TUTTOMERCATO: Juventus için yapacak bir şey yok. Bir mucize gerçekleştirebileceği fikrini ve Şampiyonlar Ligi'ni terk etmek zorunda kaldı. Üç gol bularak muhteşem bir geri dönüşe imza atsalar da uzatma dakikaları soğuk duş etkisi yarattı.

"AZ FARKLA KAÇIRDILAR"

ANSA: Juventus'un yüreği çok büyük, ama az farkla kaçırdılar. 10 kişiyle neredeyse turu geçiyorlardı. Osimhen, Juve'nin umutlarını kırdı ve Galatasaray'ı son 16 turuna gönderen golü kaydetti.

"KADERİ DEĞİŞTİREN GOL"

LA REPUBBLICA: Juventus büyük bir yanılsama yaşadı, Galatasaray'a karşı galibiyet yeterli olmadı. On kişi kalan Torino ekibi, maçı uzatmaya götürmeyi başardı. Ardından Nijeryalı Osimhen maçın kaderini değiştiren golü attı.

"BAŞI DİK ELENDİ"

TUTTO JUVE: Allianz Stadyumu'nda dram ve sürprizlerle dolu, uzatmalara giden destansı bir maç yaşandı. Juventus, ilk maçta aldığı ağır yenilgiden sonra Galatasaray karşısında büyük başarıya çok yaklaştı. Hakemlerin kötü yönettiği maçta Juve, başı dik bir şekilde elendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Victor Osimhen, Galatasaray, Juventus, Futbol, Spor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Aslancimbom1234 Aslancimbom1234:
    sonuç: babanız Galatasaray 11 3 Yanıtla
  • Ayhan Yıkıcı Ayhan Yıkıcı:
    ne kadar seviyeli manşetler.. bizde olsa elimizden kaçırdık , zor kurtuldular , perişan ettik ama yenemedik gibi efelik manşetleri atılırdı 7 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
